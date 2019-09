Live-tv: Diktatorsøns luksusbiler tvunget på auktion

Luksusbiler til en samlet værdi af svimlende 128 millioner kroner er netop røget under hammeren i Schweiz.

Det skriver The Guardian.

Bilerne tilhører vicepræsidenten i Ækvatorialguinea, Teodorin Obiang Nguema, men er blevet konfiskeret af de schweiziske myndigheder i forbindelse med en sag om økonomisk svindel fra 2016.

I februar frafaldt politiet anklagerne mod Obiang, men det forhindrer dem altså ikke i at sælge hans biler. Ifølge den schweiziske straffelov kan tiltalte slippe for nogle typer sager, hvis man til gengæld yder en kompensation 'og genopretter en tilstand, der er i overenstemmelse med loven'.

Ækvatorialguinea har blandt andet accepteret at betale Genève godt ni millioner kroner for at dække sagens omkostninger.

Vanvittig kollektion

Det er noget af en bilkollektion, det britiske auktionshus Bonhams har fået til opgave at sælge i alpelandet. Blandt bilerne er syv Ferrarier, tre Lamborghinier, fem Bentleyer, én Maserati og én McLaren.

- Det her er et helt exceptionelt salg. Der er tale om en privat kollektion af superbiler, der har kørt meget få kilometer, har Philip Kantor fra Bonhams tidligere udtalt til AFP.

De dyreste biler er en Lamborghini Veneno Roadster, der vurderes til at kunne blive solgt for mellem 35 og 42,5 millioner kroner, og en gul Ferrari-hybrid, der ligger mellem 18 og 19 millioner kroner.

Se superbilerne 1 af 9 Lamborghini Veneno Roadster. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix 2 af 9 Lamborghini Veneno Roadster. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix 3 af 9 McLaren P1 Coupé. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix 4 af 9 McLaren P1 Coupé. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix 5 af 9 Ferrari LaFerrari og Bugatti Veyron EB 16,4 Coupé. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix 6 af 9 Koenigsegg One:1. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix 7 af 9 Aston Martin One-77 Coupé. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix 8 af 9 Porsche 918 Spyder. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix 9 af 9 Lamborghini Veneto Roadster. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

Playboy på vej til tronen

Udover at være Ækvatorialguineas vicepræsident er Obiang også søn og arving af landets autoritære præsident, Teodoro Obiang Nguema, som har styret landet med en jernhånd de seneste 40 år.

Diktatorsønnen er kendt for at føre en playboy-livsstil, som flere gang har sendt ham på kant med loven.

I 2017 fik han eksempelvis en tre år lang betinget dom i Paris, efter han havde misbrugt offentlige midler til at købe aktiver i Frankrig. Oveni kom en betinget bøde på 224 millioner kroner.

Sidste år gik det galt i Brasilien, da lokale myndigheder konfiskerede kontanter og luksus-ure for samlet 110 millioner kroner fra Obiang og hans slæng, der var på en privat rejse.

Det forventes, at han vil overtage styringen med Ækvatorialguinea, når hans far går bort. Det lille afrikanske land er hjemsted for 1,2 millioner mennesker og en af kontinentets største producenter af olie. Ifølge flere nødhjælpsorganisationer er landet blandt de mest korrupte i verden.