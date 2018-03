'Livet ville være tragisk, hvis det ikke var sjovt' ─ og syv andre Stephen Hawking-citater

Den britiske astrofysiker og professor Stephen Hawking mistede natten til onsdag livet i en alder af 76 år.

Siden 1980'erne har han grundet sygdommen ALS siddet i kørestol og talt gennem en maskine, der var koblet til hans ansigt. Blandt andet herfra har han ytret nogle af verdens klogeste ord om astrofysik og liv i rummet.

Geniet Stephen Hawking er død

Her er et overblik over nogle af Stephen Hawkings bedste citater:

- Hvis rumvæsner nogensinde besøger os, så tror jeg, at resultatet vil være, ligesom da Christopher Columbus første gang kom til USA. Og det endte ikke særlig godt for de indfødte amerikanere.

- Videns største fjende er ikke uvidenhed. Det er illusionen af viden.

- I millioner af år levede menneskeheden som dyr. Så skete der noget, der udløste fantasiens kraft: Vi lærte at tale, og vi lærte at lytte. Tale har tilladt kommunikationen af idéer, hvilket har gjort mennesker i stand til at arbejde sammen og bygge umulige ting. Menneskehedens største bedrift er sket ved at tale sammen og de største nederlag ved ikke at tale sammen.

- Vi er blot en avanceret type aber på en lille planet fra en gennemsnitlig stjerne. Men vi kan forstå universet, og det gør os helt særlige.

- Livet ville være tragisk, hvis det ikke var sjovt.

- Mit mål er simpelt: Det er at forstå universet helt og aldeles. Hvorfor det er, som det er, og hvorfor det overhovedet eksisterer.

- Jeg tror, at den mest simple forklaring er, at der ikke er en gud. Der var ikke nogen, der skabte universet, og der er ikke nogen, der styrer vores skæbne. Det har ledt mig til den konklusion, at der formentlig ikke findes en himmel, og at der ikke findes liv efter døden. Vi har ét liv til at sætte pris på det fantastiske univers, og det er jeg taknemmelig for.

- Selv om jeg ikke kan bevæge mig og bliver nødt til at tale gennem en computer, så er jeg fri i mit sind.