Livgarden på kollisionskurs med ambulance

Selv Den Kongelige Livgarde har vigepligt, når en ambulance kommer.

De snorlige soldater er kendt for at kunne marchere i takt på rad og række, men i mødet med et udrykningskøretøj kom der naturligt nok lidt slinger i geledderne.

Den Kongelige Livgarde blev stiftet af Frederik d. 3. i 1658. Foto: Mathias Christensen

Et af livgardens kompagnier var i weekenden samlet til Blå Fest i Fredericia, da de pludselig kom på kollisionskurs med en ambulance, der kom kørende lige mod dem med horn og lygter. Udrykningssirenen overdøvede til sidst det lille tambourkorps i spidsen for soldaterne og så gik det op for alle, at der skulle improviseres.

- Garderne var nærmest lige begyndt på deres march, da ambulancen kom. De var på vej ned mod et 90 graders sving, da ambulancen kom rundt om hjørnet, siger Niels Henrik Ølgaard Sørensen, der selv er gammel garder anno 1986 og var taget ned for at filme optoget.

Blå Fest markerer de unge garderes overgang fra felttjeneste til vagttjeneste foran de kongelige slotte og palæer og mange - især jyske - byer har gennem årene lagt gader til den traditionelle march, der indleder festerne, hvor koner og kærester også er inviteret med.

- Garderne fik hurtigt trukket ind til siden, så ambulancen kunne komme fordi, så heldigvis skete der ikke noget, fortæller Niels Henrik Ølgaard Sørensen, der har lagt det uventede møde op på sin Facebook-side, hvor der er ros til både soldaternes og ambulanceførerens handlekraft.

