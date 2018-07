Livredder advarer badegæster: Pas på granater i vandet

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Torsdag eftermiddag fandt en havsvømmer en stor granat i vandet ud for stranden ved Lille Kulgab i Halsnæs Kommune.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er tredje gang i år, at der bliver fundet en granat på stranden, og det får nu cheflivredder ved Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, John Mogensen, til at advare badegæsterne og opfordre dem til at være påpasselige, hvis de mod forventning støder på en granat under deres strandbesøg.

- Nogle af granaterne er stadig skarpe og kan være potentielt farlige. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre folk til ikke at pille ved granater, hvis de finder dem. De skal i stedet tage kontakt til livredderen, som herefter meddeler det til politi eller forsvar, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Brandvarmt: Rekordmange naturbrande hærger Danmark

Brugt af Forsvaret

Stranden ligger i nærheden af Melbylejren, som har været brugt af forsvaret frem til 2003.

Lejren blev blandt andet brugt som skydeterræn under 2. verdenskrig, så det er langt fra første gang, at der er fundet granater nær stranden.

Ifølge Frederiksborg Amts Avis kommer Søværnets Minørtjeneste og fjerner granaten lørdag. Her vil de forsøge at få den med hjem i hel tilstand.

- Vi vil helst undgå at sprænge på grund af badegæsternes tilstedeværelse, men i sidste ende er det en vurdering af, hvorvidt objektet er farligt at transportere eller ej, siger Lars Møller, chef for Søværnets Minørtjeneste til Frederiksborg Amts Avis.

Se også: Livreddere advarer danske strandgæster: Pas på farlige slanger i vandet