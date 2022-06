Livreddere advarer mod letsindighed med paddle boards

De senere år er det blevet uhyre populært at stå til søs på et såkaldt Stand Up Paddle-board (SUP).

Men nu advarer livredderne og Søsportens Sikkerhedsråd om, at det langt fra er ufarligt at begive sig ud på vandet på et oppusteligt surfbræt.

Der er set eksempler på, at de hurtigt kan drive til havs, hvis der er fralandsvind.

- I fredags blev en kvinde fanget af et revlehul i fralandsvind og måtte reddes i land af vores livreddere.

- Og det bliver desværre nok ikke den eneste redning, vi ser i løbet af badesæsonen, siger Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden Kystlivredning.

Han anbefaler, at man rådfører sig med livredderen på stedet, inden man begiver sig ud. Og hvis der er fralandsvind, bør man blive på land.

En anden anbefaling går på at tage et introduktionskursus hos en af de mange vandsportsklubber i landet.

Her lærer man - ifølge Henrik Tang Kristensen, der er klubkonsulent og SUP-instruktør i Dansk Sejlunion - ikke alene den rette teknik.

- På kurset lærer du også færdselsreglerne på vandet, så du undgår at komme i karambolage med andre, siger han.

Endelig gælder det også om at have udstyret i orden. En svømmevest er lovpligtig, og det er også smart at være forbundet til sit board med en sikkerhedsline, så det ikke glider fra én.

Endelig anbefales det at have en vandtæt mobil på sig, så man kan tilkalde hjælp, hvis man kommer i problemer.