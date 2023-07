Livreddere advarer om farlige badeforhold ved Vestkysten

Strandgæster bør være særligt opmærksomme, hvis de går i vandet ved Vestkysten i de kommende dage.

Det fortæller kystlivredningschef i Trygfondens Kystlivredning Anders Myrhøj.

- Advarslen kommer på baggrund af en række tragiske hændelser på Vestkysten. Vi mener, at alle hændelserne kan henføres til den sydvestenvind, der skaber kraftige strømforhold.

- Det er noget, som man skal tage sig virkelig i agt for, siger han.

Torsdag og fredag er i alt tre personer omkommet i drukneulykker ved Vestkysten.

Vindforholdene skaber revlehuller, hvor der kan være en kraftig udadgående strøm, der fører vandet tilbage ud i havet.

- Er man det mindste i tvivl om vand- og vindforhold, skal man blive på land eller holde sig meget tæt på land. Ved Vesterhavet kan man blive tippet omkuld af strømmen, selv om man står med vand til knæene, siger Anders Myrhøj.

Vælger man at tage en badetur, opfordrer han til, at man benytter sig af en badestrand, hvor der er livreddere til stede.

- Man skal søge et sted hen, hvor der er nogle, der kan holde øje med en og gribe ind, hvis der er brug for det.

- Kommer man et sted hen, hvor der ikke er livreddere til stede, så sørg for at orientere dig hos de lokale, om hvordan havet plejer at opføre sig på en dag som denne. Hvis de lokale ikke vil gå i vandet, så bør du heller ikke gøre det, siger han.

Bliver man trukket ind i et revlehul, er det vigtigt, at man forholder sig i ro og ikke forsøger 'at kæmpe imod naturens kræfter'.

- Man skal lade sig flyde med og hurtigst muligt svømme ud til en af siderne og søge hen, hvor bølgerne brækker.

- Der vil man muligvis kunne finde ro på en revle og komme til hægterne, så man kan søge ind mod land, siger Anders Myrhøj.

Han fortæller, at Vestkysten er særlig udsat lige nu, men at alle vestvendte kyster i disse dage er berørt af sydvestenvinden.