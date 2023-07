Livreddere i opråb

Livredderne er kommet på noget af et arbejde

Flere danske strandgæster forsøger sig med paddleboards, men det er ikke altid, at erfaringen kan måle sig med modet.

Ifølge TV2 Nord udgør paddleboardsuheld omkring halvdelen af Trygfondens redningsaktioner.

- Pludselig tager vinden dem meget længere ud, end de havde forventet, og så bliver de overrasket over, hvor svært det er at vende boardet og komme ind igen, siger Christian Poulsen, kystredder ved Trygfonden, til tv-stationen.

Derfor lyder opfordringen fra livredderne ved Trygfonden, at man skal læse vind og vejr, da det ellers kan blive en 'voldsom' omgang.

Set drive rundt

Så sent som i søndags måtte borgere slå alarm ved Als.

De havde nemlig set to mænd drive rundt på paddleboards en del væk fra kysten.

Der var tale om to mænd på 30 og 33 år, som var havnet mellem halvanden og to kilometer fra kysten, vurderede Nordjyllands Politi til at starte med, da Ekstra Bladet fik vagtchefen i røret.

- Det er svært at vurdere, om de driver længere og længere væk. Der er også en DMI-varsel om vindstød af stormstyrke, der spiller ind lige nu, lød det.

Derfor blev der rekvireret en helikopter og en båd for at komme de to mænd til undsætning.

Reddet af helikopter

Det lykkedes at fragte dem ind til kysten. Dog måtte den ene mand en tur på sygehuset til kontrol for afkøling.

- Det har vist sig, at det har været en alvorlig redningsaktion, vi har haft at gøre med. De var fem kilometer fra kysten. Der har været et godt samarbejde mellem myndighederne, oplyste politiet.

Manden var ikke i kritisk tilstand.