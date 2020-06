Livreddere klar: Men slut med mund-til-mund

Siden i går har cirka 200 livreddere været til stede rundt omkring langs de danske kyster for at passe på os danskere, når vi færdes i vandet. Men ligesom med de fleste andre professioner, har livredderne også fået andre arbejdsbetingelser i coronatiden.

Slut med mund til mund

Ekstra Bladet har snakket med Anders Myrhøj, som er kystlivredningschef i TrygFondens Kystlivredning. Han forklarer de anderledes arbejdsvilkår livredderne nu skal arbejde under.

- En af de ting, vi har måtte afskaffe er 'mund til mund' situationen ude i vandet. Her vil fokus i stedet være at få personen ført så hurtigt som muligt ind til land, hvor den egentlig genoplivningssituation foregår.

- Her er det vigtigt at sige, at det er meget, meget sjældent, at vi har været i situationer, hvor vi giver indblæsning ude i vandet. Der er også andre faktorer, som spiller ind i forhold til netop det. Der er både bølger, strøm og generelle forhold i vandet. Tit er den bedste beslutning at komme hurtigst muligt ind til land.

Fra den 26 juni og til midt i uge 34 vil der være livreddere rundt langs de danske kyster. Foto: Andreas Haubjerg

Udover at mund til mund indblæsningen ude i vandet er afskaffet, vil man også blive mødt af en livredder i heldragt, hvis det gælder en genoplivningssituation.

- Som livredder arbejder vi i makkerpar. Her vil det så være den ene makker, som henter personen ind, mens den anden gør sig klar til genoplivning. Det vil nu foregå i heldragt og indblæsning vil foregå gennem en maske og med handsker. Det med masken og handsker er dog noget, vi altid gør.

Hjælp til selvhjælp

Hvis det drejer som om småskader som bistik, små skrammer eller andet, vil der fremover være mere hjælp til selvhjælp ude ved de danske kyster.

- Er det små ting, vil vi i højere grad guide frem for at behandle. Det kan for eksempel være ved små sår under fødderne eller brandmænds skader. Vi har selvfølgelig stadig alle midlerne til behandling.

- Selvom vi henover sommeren vil stå et skridt tilbage, skal man dog aldrig være bange for at henvende sig. Vi vil altid være klar til at hjælpe uanset hvad.

Og ligesom livredderne vil være lige så behjælpelige som de plejer, er det også vigtigt for Anders Myrhøj at understrege, at det ikke er blevet meget sværere at være livredder i forhold til corona-situationen.

- Jeg synes, at vi er 'billigt' sluppet i forhold til de ændringer, vi har måtte foretage i vores arbejde. Der hvor der er ændringer, er i 'worst case situationer', og det er heldigvis yderst sjældent, vi oplever dem.

- Faktisk vil jeg sige, at vi er 99,5 procent lige så stærke, som vi var før corona.