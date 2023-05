Kun i Ekstra Bladet

Når sommervejret får folk til at flokkes til de danske strande, er der en gruppe af mennesker, der sørger for, at strandturen forhåbentlig forløber sikkert og roligt for alle badegæsterne. Livredderne.

De færreste håber på at få brug for en livredder, men det er godt, at de er der. Det ved Alexander Wildenschild, der er 25 år og arbejder som instruktør, supervisor og kystlivredder for Trygfonden hver sommer i cirka otte uger.