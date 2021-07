Livredderne har fået travlt

Rekorden blev sat i den rekordvarme sommer i 2018, da Trygfondens livreddere havde cirka 80.000 aktioner.

Og selvom der ikke var lige så varmt og tørt i sommeren 2020, så indskrev den populære årstid i fjor sig på andenpladsen med cirka 76.000 aktioner for de omkring 100 vagtsatte livreddere i i alt 38 rød-hvide livreddertårne fordelt rundt på de danske kyster.

Bassinerne i Havnebadet i Aarhus er populære, men for eksempel alger kan ved høje badevandstemperaturer lægge en dæmper på glæden for gæsterne. Foto Christian Lykking

Om 2021-sommeren holder sig på samme høje aktivitetsniveau for livredderne som i 2018 og 2020, er endnu for tidligt at konkludere, men intet tyder umiddelbart på, at travlheden har dæmpet sig i en hidtil ganske fornuftig sommer vejr- og strandtursmæssigt.

- I den varme sommer 2018 var forklaringen på rekorden ligetil, men siden har andre årsager gjort, at vi har haft næsten lige så travlt som dengang, siger Lasse Serup Jensby, der er driftsleder i Trygfondens Kystlivredning, til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

- På grund af covid-19 er der sket en stigning i antallet af strandgæster, der vil dyrke friluftsaktiviteter ved eller i vandet. Det sker eksempelvis med sup- og paddleboards og i kajakker. Problemet har så været, at flere af udøverne ender i farlige situationer, fordi de enten ikke bruger redningsvest eller ikke har taget højde for fralandsvind.

24 i potentiel livsfare i år

Ifølge Lasse Serup Jensby er den mere banale del af forklaringen på, at der er kommet flere gæster til de danske strande også, at rejserestriktioner har holdt flere hjemme samtidig med, at coronaramte bymennesker i højere tal er søgt ud på strandene.

Livredder John Heine Mogensen på arbejde på Hornbæk Strand i Nordsjælland. Foto Andreas Haubjerg/Polfoto

Hverken i fjor eller hidtil i år har der været drukneulykker på de strande, hvor de 38 rød-hvide livreddertårne markerer, at badevandssikkerheden bliver håndhævet af op til to-tre livreddere hvert sted.

Til gengæld har livredderne ikke været forskånet for de såkaldt røde aktioner, hvor badegæster har været i livsfare.

- Vi havde 38 røde aktioner i 2020 og har indtil nu i år haft 24 røde aktioner, hvor de ulykkesramte kan have været i livsfare, siger Lasse Serup Jensby.

Otte af de 24 røde aktioner skete alene i uge 28.

- Hvis der er fralandsvind, så lad badedyret ligge på stranden.

- Og hvis du er i tvivl om, hvorfor det gule flag er hejst så gå hen til livreddertårnet og spørg, tilføjer han.

Det gule flag bliver hejst, når der er noget, man skal være opmærksom på. Det kan for eksempel være stærk vind, stærk strøm eller mange brandmænd.

Børn bliver væk fra forældrene

Som oftest er kravene til livredderne jævnt fordelt ud over alle 38 tårne.

En indikator på mere travlhed visse steder er vejrudsigten, og ifølge Lasse Serup Jensby er østenvind på vestvendte kyster og det modsatte med vestenvind på østvendte kyster som en tommelfingerregel en advarsel til badegæsterne og livredderne om at passe ekstra på i fralandsvinden.

Det var en meget varm og tør sommer i Danmark i 2018. Her arbejder livredder Hannibal Steenfos den sommer med at råde og vejlede badegæsterne. Foto Finn Frandsen/Polfoto

- Følg de fem baderåd og tøv aldrig med at spørge livredderne. Hellere spørge en gang for meget, siger Lasse Serup Jensby og maner en pæl igennem påstanden om, at tyske turister savner respekt for havet og dets enorme naturkræfter og lunefuldheder.

- Det er en myte, at tyskerne skulle være mere uforsigtige end alle andre, siger driftslederen i Trygfondens Kystlivredning.

Han kan heller ikke udpege en bestemt kyststrækning og sige, at her sker der flest ulykker eller livredderaktioner.

- Men det er klart, at en travl dag på Lakolk badestrand på Rømø med op mod 30.000 strandgæster kan give stor travlhed for livredderne. Men så handler det oftest om, at børn bliver væk fra deres forældre, fortæller Lasse Serup Jensby.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

7.000 aktioner på en uge I uge 27 - fra den 5. juli til og med den 11. juli - gennemførte livredderne på de danske strande i alt 7.080 indsatser, hvoraf de to var aktioner, hvor det vurderes, at personer var i livsfare. Derudover var der 194 almindelige førstehjælpsaktioner, 544 forebyggende aktioner og 6.340 oplysende indsatser. Ugen efter - i sidste uge - var der otte aktioner, hvor de nødstedte badegæster vurderedes til at have været i potentiel livsfare. De otte situationer, hvor personer var i livsfare, dækker blandt andet over en ældre herre, der blev fanget i stærk strøm, og måtte reddes i land. Efterfølgende modtog han psykisk førstehjælp på Henne Strand. Desuden måtte to unge mænd i alderen 20-25 år hjælpes i land ved Kerteminde Nordstrand. De var svømmet for langt ud og kunne ikke selv komme tilbage til stranden på grund af stærk strøm. Livredderne udfører fire typer indsatser på strandene: Livreddende aktioner , hvor det vurderes, at en eller flere personer var i livsfare.

, hvor det vurderes, at en eller flere personer var i livsfare. Førstehjælpsaktioner , eksempelvis snitsår, skader efter møde med brandmænd, bistik, forstuvninger og dehydrering.

, eksempelvis snitsår, skader efter møde med brandmænd, bistik, forstuvninger og dehydrering. Forebyggende indsatser , hvor livredderne har været ude i vandet for at advare folk, der eksempelvis har taget en luftmadras/gummibåd/badedyr med i vandet ved fralandsvind, eller få dem til at svømme tættere på land.

, hvor livredderne har været ude i vandet for at advare folk, der eksempelvis har taget en luftmadras/gummibåd/badedyr med i vandet ved fralandsvind, eller få dem til at svømme tættere på land. Oplysende indsatser , hvor livredderne har været i kontakt med badegæster om fx de lokale forhold på stranden, de fem baderåd, og hvad man skal være opmærksom på i vandet.

, hvor livredderne har været i kontakt med badegæster om fx de lokale forhold på stranden, de fem baderåd, og hvad man skal være opmærksom på i vandet. Kilde: Trygfondens Kystlivredning

--------- SPLIT ELEMENT ---------