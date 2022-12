Livsfarlig fejl på Storebæltsbroen sendte bilist imod kørselsretningen

Det kunne være endt fatalt, da en IT-fejl på det mobile autoværn på Storebæltsbroen sendte en bilist over i den forkerte vejbane. Det skriver TV2 ØST.

Storebæltsbroen har de seneste år haft et mobilt autoværn, der hurtigt kan sende trafikken over i den modsatte vejbane, når der for eksempel er vejarbejde eller en ulykke på broen. Systemet kan altså samle den ensrettede trafik mod vest og øst i én dobbeltrettet vejbane.

Kunne være endt fatalt

Det kunne dog være endt fatalt, da broens mobile autoværn onsdag eftermiddag gav sig til at åbne ved det, der siden skulle vise sig at være en meget alvorlig fejl. En fejl, som Sund & Bælt nu undskylder.

- Det kunne have endt med, at jeg og en masse andre kom hjem i en kiste, lyder det fra bilisten Morten Nicolajsen, som TV2 ØST har talt med.

Morten Nikolajsen var klokken 13.20 onsdag på vej mod Sjælland og havde passeret Sprogø, da han blev mødt af det mobile autoværn, som pludselig spærrede vejen for ham. Han undrede sig først og stoppede kortvarigt op, inden han fulgte vejens forløb mod den nordlige, vestgående vejbane i den tro, at spærringen skyldtes uheld eller vejarbejde længere fremme.

Det gik dog hurtigt op for Morten Nikolajsen, at han var på vej direkte imod de modkørende bilister på en strækning, hvor der må køres 110 kilometer i timen. Han stoppede derfor op og blinkede med lyset til de modkørende.

- Jeg var godt klar over, at hvis jeg var blevet holdende der, var det ikke endt så godt, som det gjorde, siger han til TV2 ØST.

'Kedelig og uacceptabel oplevelse'

Morten Nikolajsen begyndte herefter at bakke for at komme tilbage på den rigtige side af motorvejen. Imens havde broens personale opdaget fejlen og sat det mobile autoværn til at køre tilbage på plads for at hindre, at også andre bilister havnede i den forkerte vejbane.

TV2 ØST har fået adgang til GPS-oplysninger fra Morten Nikolajsens firmabil, der trin for trin viser hændelsesforløbet.

Sund & Bælt bekræfter samtidig episoden over for TV2 ØST. Her understreger man, at sagen tages meget alvorligt, og at den er ved at blive undersøgt til bunds. Det forklarer Bjarne Jørgensen, direktør for drift og vedligehold.

- Jeg skal selvfølgelig undskylde, at vi har en kunde, der har haft sådan en rigtig kedelig og uacceptabel oplevelse. Det er vi rigtig kede af, siger Bjarne Jørgensen til TV2 ØST.

Fejlmelding

Han forklarer, at åbningen af overledningen blot var kortvarig, og at den ikke involverede andre bilister en Morten Nikolajsen, idet de øvrige bilister nåede at stoppe, inden de blev ledt over i den modsatte vejbane.

Ifølge Sund & Bælts foreløbige undersøgelser skete hændelsen, da der opstod en fejl i det såkaldte SRO-anlæg (Styring, Regulering og Overvågning) på broen, som blandt andet styrer overledningen af trafik mellem de nordlige og sydlige spor.

- Vi havde en softwareopdatering i går. Den resulterede i, at der kom en fejlmelding ud til overledningen. Det er en fejl, der ikke må kunne ske, siger Bjarne Jørgensen og fortsætter:

- Vi har ikke observeret det ved tidligere softwareopdateringer, og vi har brugt det her system de sidste par år. Vi har fundet en fejl, og den har vi rettet, så fejlen kommer ikke til at ske igen.

Stadig rystet

Bjarne Jørgensen understreger, at Morten Nikolajsen efter Sund & Bælts vurdering ikke har gjort noget forkert, og at han har håndteret den ubehagelige hændelse på bedste vis.

- Vi er rigtig kede af, at det er sket, og at han er nået så langt. Derfor har vi gjort alt det, vi kan, for at finde fejlen. Det mener vi, at vi har gjort, og derfor er vi sikre på, at det ikke kan ske igen, siger Bjarne Jørgensen fra Sund & Bælt.Sund & Bælt vil dog også bede om hjælp udefra efter hændelsen.

- For at være på den helt sikre side vil vi bede en ekstern trafiksikkerhedsrevisor om at kigge på det og se, om der er noget, vi kunne have gjort anderledes, eller som vi kan gøre anderledes i fremtiden, siger Bjarne Jørgensen, direktør for drift og vedligehold.

Morten Nikolajsen er stadig rystet over den voldsomme hændelse, der kortvarigt gjorde ham til spøgelsesbilist midt på Storebæltsbroen.

- Det er en ting, der på ingen måde må ske. Det er også derfor, jeg stiller op i dag, for der er nødt til at komme seriøst fokus på det. Det ryster mig, at der ikke er sikkerhedssystemet, der gør, at det her ikke kan ske, siger han til TV2 ØST

