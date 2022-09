Livsfarlig gas på populære turist-strande

Mexicos caribiske kyst er normalt et populært turistområde og et sandt paradis, men lige nu gennemlever de lokale indbyggere et mareridt.

Langs kysten ophober der sig nemlig enorme mængder tang - og ikke nok med, at det skræmmer turisterne væk, udskiller det også den særdeles gifte svovlbrinte gas.

Det skriver The Independent.

De lokale mænd, som arbejder på strandene i Mexico risikere både at blive forbrænd af den bagende sol og udsat for store mængder svovlbrinte. Foto: Victor Ruiz

Rådne æg

Tangen, der kommer fra alger, ligger langs kysten i flere populære strandbyer som Playa del Carmen, Tulum og Xcalak.

Ifølge Independent advarer flere forskere om den gas, som tangen udskiller, mens den ligger på stranden og nedbrydes.

Svovlbrinte lugter som rådne æg, men den har også den egenskab, at den lammer din lugtesans. Derfor er det særdeles farligt for de lokale arbejdere - og især dem med luftvejsproblemer, der går langs kysten i bagende varme for at rydde stranden.

Farligheden kommer især, fordi de fleste af mændene går uden maske eller anden form for beskyttelse.

Hver eneste dag bliver der fjernet tang fra kysten, men næste dag er der lige så meget skyllet op, lyder det fra de lokale til The Independent. Foto: Victor Ruiz

Væk til november

Det er netop her i sommerperioden, at det er værst med tangen langs kysterne.

I november, hvor turister ofte besøger Mexicos carabiske kyster, er tangen - der som tidligere nævnt stammer fra alger - næsten forsvundet.

Det betyder dog ikke, at de lokale arbejdere kan lade tangen ligge henover sommeren. For udover at være farlig for mennesker, er den også farlig for livet under havets overflade.