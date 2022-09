Livsfarlig ny trend: Hundredvis krydser togskinnerne

En dødsensfarlig tendens breder sig blandt danskerne, som i stigende grad vælger ulovligt at krydse skinnerne på landets togstationer

Det er måske hurtigere, men det er til gengæld at spille hasard med døden, når man vælger at gå på togskinnerne.

Nu viser nye tal fra Banedanmark, at flere og flere danskere alligevel vælger at slå en smutvej over skinnerne. Alene i første halvår af 2022 er der registreret 733 tilfælde af ulovligt ophold på jernbanerne. Det er 200 mere end sidste år.

Det skriver TV2 Øst.

Til regionalmediet opfordrer Banedanmarks sikkerhedschef, Martin Harrow, til at respektere reglerne omkring jernbanerne.

Han uddyber problemet til Ekstra Bladet:

- Togene kører hurtigere end bilerne på motorvejen, der er dårlige muligheder for at bremse og støjen er lav.

- Hvis man har opmærksomheden rettet bare en lille smule i en anden retning, så er det meget svært at nå at reagere, siger han.

Frygter flere dødsfald

Hvert år dør mellem tre og syv mennesker som følge af ulovligt ophold på skinnerne, og dertil kommer så et antal alvorligt tilskadekomne, forklarer Martin Harrow.

- Vores bekymring er, at den adfærd, vi ser i øjeblikket, tilsiger, at det her tal kan stige. Og det er simpelthen så unødvendigt.

Hvad vil i gøre for at øge sikkerheden omkring jernbanerne?

- I øjeblikket prøver vi at gøre opmærksom på problemet ved at gå ud i medierne og fortælle om det. I nogle sammenhænge er det næsten det eneste, vi kan gøre.

- Når vi kan se, at der er nogle steder, hvor der er en kraftig stigning eller andet, der påkalder opmærksomhed, så går vi ud og undersøger det. Så kan vi enten gå ud direkte og målrette noget til det område, eller også kan vi hegne jernbanen ind yderligere, men mange steder er det ikke muligt, forklarer Martin Harrow, sikkerhedschef i Banedanmark, til Ekstra Bladet.