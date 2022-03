Livsfarlig undervognsbehandling: Far og søn indlagt på intensiv

En simpel køretur var tæt på at tage livet af far og søn

Det var tæt på at ende fatalt for 41-årige Kristian Mensing og hans 22-årige søn Marcus Mensing, da de satte sig ind i deres Audi Q7 for at køre til Norge.

Hvad der skulle have været en hyggelig familietur, endte med indlæggelse på intensiv i Sverige, med beskeden om at de var blevet forgiftet.

I halvandet døgn var der tvivl om, hvorvidt faderen Kristian ville overleve, og om hans hjerne havde taget varig skade af forgiftningen. En forgiftning, der af eksperter vurderes til at stamme fra en fejlbehæftet undervognsbehandling.

Undervognsbehandlingen, som er foretaget hos Hvidovre Antirust Center, vurderes af eksperter fra FDM og Teknologisk Institut til at være 'yderst fejlbehæftet' og 'potentiel livsfarlig'.

Kristian Mensing og Marcus Mensing. Foto: Jonathan Damslund/Ekstra Bladet

På slingrekurs i Sverige

18. november 2021 sætter Kristian Mensing og hans søn Marcus sig ind i deres bil for at køre til Norge. Målet er lige dele forretning og kvalitetstid væk fra koner og kærester.

De når dog ikke at køre mere end få timer op gennem Sverige, før det går galt.

- Efter to-tre timers kørsel, så begynder jeg at blive træt og føler mig mærkeligt til mode, fortæller faderen Kristian, som overtaler sønnen Marcus til at overtage rattet.

Der går dog ikke lang tid, før sønnen Marcus også begynder at føle sig mærkeligt til mode.

- Jeg når måske at køre i en time, inden jeg begynder at slingre henover de hvide linjer på motorvejen, fortæller Marcus.

De snakker om, at årsagen nok er, at de ikke har fået nok at spise, og de beslutter sig for at holde ind på den førstkommende rasteplads - men her går det dog helt galt.

- Vi farer vild på rastepladsen. Jeg kører bare i ring. Ingen af os kan orientere os om, hvor vi er, og hvor vi skal hen. Da vi endelig holder stille, får vi åbnet alle døre - men ingen af os kan stå på benene, og min far begynder at brække sig rigtig meget, fortæller Marcus.

På trods af deres tilstand formår Kristian alligevel at få kørt bilen de 100 meter op til tankstationen, hvor tankpasseren tilkalder en ambulance.

Marcus Mensing indlagt på hospitalet i Sverige. Foto: Privatfoto

Indlagt på intensiv

Det er med fuld udrykning, at de to bliver kørt til Norra Älvsborgs Amtssygehus i udkanten af Trollhättan.

Her bliver de indlagt på intensiv afdelingen i næsten to døgn, hvor de begge får ilt og taget blodprøver.

Dagen efter har sønnen Marcus fået det en del bedre, men han får et chok, da han går ind for at se til sin far.

Faren Kristian brækker sig ved den mindste bevægelse, og lægerne er i tvivl om, om hans hjerne har taget skade.

Kristian Mensings øjne var helt blodsprængte efter at have brækket sig utallige gange. Foto: Privatfoto

- Da de kører min far ind til MR-scanning, der knækker jeg helt sammen, siger Marcus, som er tydeligt berørt, da han fortæller om oplevelsen.

- Det er mit værste mareridt at se ham ligge dér, og jeg er stadig påvirket af det i dag, hvor jeg er deltidssygemeldt, slutter Marcus.

Forgiftet i førerkabinen

Hospitalet vurderer i lægejournalen, at det er undervognsbehandlingen, som er skyld i, at Kristian Mensing og hans søn Marcus er blevet forgiftet.

En betragtning som brancheorganisationen FDM er enig i.

Er det din vurdering, at undervognsbehandlingen er så fejlbehæftet, at det kan føre til, at giftige røgpartikler kan trænge op i kabinen og dermed forgifte personer, som befinder sig dér?

- Ja, lyder det korte svar fra Lone Otto, afdelingschef for teknisk rådgivning hos FDM.

Hos Teknologisk Institut, som fører tilsyn med antirust-centrene, er kritikken også hård.

- Undervognsbehandlingen, som er blevet udført, er stærk kritisabel, og der er påført middel på steder, hvor det aldrig må påføres, konstaterer Kristian Eldam, centerchef hos Teknologisk Institut.

Det skal ikke ske for andre

For Kristian og Marcus er det vigtigt, at andre ikke bliver udsat for det samme, som de er blevet udsat for. Det har specielt været svært for Kristian at få nogen til at tage ansvar for den fejlbehæftede undervognsbehandling.

- Min bøn er, at nogen anerkender, at der er begået fejl, så vi kan komme videre, slutter Kristian.

Kristian Mensing indlagt på hospitalet i Sverige. Han ønsker ikke, at noget lignende skal overgå andre. Foto: Privatfoto

Træt at sagen

I sommeren 2021 døde den gamle ejer af Hvidovre Antirust Center, og derfor bliver antirust centeret administreret som et dødsbo af Hallgren Advokater.

Den nye direktør hedder Peter Hallgren, og det er under hans ledelse, at den fejlbehæftede behandling af undervognen sker.

- Jeg bliver indsat som ny direktør i forbindelse med dødsboet, men hvad der sker i den periode, det vil jeg ikke udtale mig om, oplyser Peter Hallgren til Ekstra Bladet, da vi fanger ham på telefonen.

Den 17. januar 2022 overtager Flemming Christensen Hvidovre Antirust Center, og han er ikke tilfreds med, at sagen er landet på hans bord.

- Jeg har lige overtaget virksomheden, og jeg er træt af, at en gammel sag forbindes med os, siger Flemming Christensen til Ekstra Bladet.

Han stiller sig desuden tvivlende over for, at sådan en undervognsbehandling kan ske.

- I mine 30 år i branchen har jeg ikke hørt om en lignende sag, og jeg mangler at se beviser på, at det er sket, siger han, inden han dog går med på, at ville finde en løsning.

- Jeg vil gerne være med til at finde en løsning, så sagen kan afsluttes, siger han til Ekstra Bladet.

Den fejlbehæftede undervognsbehandling blev foretaget på denne Audi Q7. Foto: Privatfoto

