'Livsfarligt' - Storbritannien hærges af storm

Mens vi venter på stormen Nora her hjemme, hærger den allerede i Storbritannien

Stormen som briterne kalder for Eunice får myndigheder til at slå alarm.

Advarer: Hustage kan blæse af

Storbritanniens svar på DMI, Met Office, har taget den mest alvorlige advarselskategori i brug, oplyser de på deres hjemmeside.

Foto: May James/REUTERS/Ritzau Scanpix

De frygter, at ekstreme vindstød kan slå alle rekorder og bringe massive ødelæggelser med sig.

I det østlige England og i London kan der komme vindstød på over 130 m/s.

Vejreksperterne frygter, at stormen Eunice kan rive tage med sig, vælte el-master og kaste så hårdt med løse genstande, at det kan være livsfarligt for mennesker på gaden.