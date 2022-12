Livsfarligt vintervejr terroriserer USA i juledagene

Mens den hvide jul herhjemme i Danmark er aflyst, er USA til gengæld ramt af et arktisk vintervejr, der hærger landet i juledagene.

Ifølge The Guardian vil 150 millioner mennesker i USA opleve en kombination af arktisk luft og kraftige vinde, og enkelte steder kan temperaturen falde helt ned til 50 minusgrader.

Ifølge NBC News har opfylder vejret kriterierne til at blive betegnet som en såkaldt bombecyklon i den nordøstlige del af landet.

En bombecyklon opstår, når det atmosfæriske tryk pludselig styrtdykker midt i en stærk storm og får vindstødene til at tiltage yderligere.

Ifølge NBC meldes 17 mennesker indtil videre dræbt som følge af vejret. Flere af dem i trafikulykker forårsaget af vejret.

På flere store veje er der sket enorme trafikulykker med adskillige involverede køretøjer på grund af de ekstreme vejrforhold.

- Det her er ikke som en snevejrsdag, dengang du var barn. Det her er seriøse meldinger om farligt og truende vejr, advarede USA's præsident, Joe Biden, på et pressemøde i Det Hvide Hus torsdag.

Amerikanerne kan se frem til en ekstrem hvid jul dette år med historisk vintervejr i vente. Foto: Kamil Krzaczynski/Ritzau Scanpix

Nødretstilstand i flere stater

Den livstruende kulde kan give forfrysninger på 5-10 minutter uden tildækket hud, skriver BBC.

I 48 af USA's 50 stater har landets meteorologiske institut, National Weather Service (NWS), slået alarm. Den bidende kulde strækker sig nemlig fra kyst til kyst, men er værst i den østlige del af landet. Her er der blandt erklæret nødretstilstand i staterne New York, Kentucky, North Carolina, West Virginia, Georgia og Oklahoma.

- Med Moder Jord der kaster alt, hvad hun har, mod os, opfordrer jeg New Yorkere, der overvejer at rejse hjem til jul, til at gøre det før fredag eller efter søndag, sagde New Yorks guvernør Kathy Hochul i en udtalelse torsdag.

Vejret skaber kaos i lufthavnene, hvor tusindvis af afgange er aflyst i hele landet. Foto: JEFF KOWALSKY/Rtizau Scanpix

Kulderekorder i vente

Selv de sydlige stater som Florida og Texas er ramt af frostvejr. I byen El Paso i Texas forventes der kraftige vindstød og temperaturer på ti minusgrader. Florida forventes at få sin koldeste jul i 30 år, og NWS advarer om, at mere end 100 kuldetemperatur-rekorder kan blive slået i de kommende dage.

Vinterstormen har allerede skabt kaos i staterne Colorado, Wyoming og Minnesota. Færdselspolitiet i Wyoming modtog 787 nødopkald og registrerede 104 ulykker på blot 12 timer.

Flere steder skaber snestormen dårlig sigtbarhed, der kan være farlig. Foto: Scott Olson/Ritzau Scanpix

Julerejser i fare

Juletid betyder også høj rejseaktivitet, men på grund af det vanvittige vintervejr er der blevet aflyst et hav af indenrigsfly i USA samt fly ind og ud af landet.

Ifølge hjemmesiden FlightAware er over 10.000 fly blevet forsinket, mens lige under 6000 flyafgange er blevet helt aflyst.

USA's svar på DSB, Amtrak, har ligeledes aflyst rejser på mere end 20 ruter - hovedsageligt i midtvest, skriver nyhedsbureauet AP.

Og hvis man håbede på at tage bussen hjem til jul, risikerer man også aflysninger eller forsinkelser, advarer USA's største selskab for indenrigsbusser, Greyhound.

Det usædvanlige vejr har også betydning for strømnettet i USA, hvilket ifølge flere medier betyder, at op mod halvanden million husstande står uden strøm tidligt lørdag morgen lokal tid.

Især staterne i syd er hårdt ramte, fordi el-nettet ikke er egnet til at kunne klare minusgraderne og snestormene. Udfaldet på strømnettet betyder på grund af den manglende isolering i husene, at der hurtigt bliver frysende temperaturer indendørs.