Livstruede patienter ender i ambulancekø ved hospitalet

På Regionshospitalet Gødstrup ved Herning står det nu så slemt til med ressourcemanglen, at akutte patienter i flere tilfælde ender med at måtte ligge i ambulancen ved hospitalet, mens de venter på, at en læge kan tilse dem.

Det siger overlæge Anders Møllekær, som udtaler sig på vegne af akutafdelingens samlede gruppe af special- og overlæger, til Jyllands-Posten.

- Patienter kommer med ambulance, fordi de har brug for akut hjælp, og dét, at ambulancen skal bruges til ventende patienter, kan forhindre den i at hjælpe andre. Så sent som på min vagt i mandags, så jeg ambulancer i kø, siger han.

Ifølge Møllekær er det allerede sket, at patienter med livstruende sygdomme, som ikke er blevet tilset i tide, er afgået ved døden.

- Patientsikkerheden er aldeles og alvorligt truet. Vi kan ikke længere stå på mål for situationen, som er farlig. Derfor råber vi vagt i gevær. Det er vores pligt som læger, siger han.

'Rød tilstand'

Lægerne, med Anders Møllekær, har råbt vagt i gevær og meldt om en akutafdeling i 'rød tilstand', hvilket beskriver de perioder, hvor behovet for akut behandling overstiger afdelingens ressourcer.

Det sagde han torsdag til Herning Folkeblad.

En opgørelse fra hospitalets åbning i april og frem til november viser ifølge avisen, at akutafdelingen har været i 'rød tilstand' i en tredjedel af døgnets timer.

Det er for eksempel patienter med potentielle blodpropper, akut tarmslyng eller blødninger i maven, som sidder og venter.

- De bør ses af en læge inden for et kvarter, men der kan nogle gange gå flere timer, siger Anders Brøns Møllekær.