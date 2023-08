Lizette efter krænkelser: Sådan har jeg ikke oplevet det

Lizette Risgaard har ikke selv oplevet tre centrale sager sådan, at hun har taget folk 'på bagen'.

Det skriver hun på Facebook.

'Samtidig kan jeg se, at advokaterne har fundet tre episoder, hvor de mener at jeg har rørt nogen på bagen i forbindelse med, at der er blevet taget selfies. Jeg har ikke oplevet situationerne sådan og jeg har aldrig til hensigt at krænke nogen,' skriver hun.

'Jeg kan se, at der alligevel er nogen som har følt deres grænser overtrådt og det beklager jeg, ligesom jeg fra start af de her udmeldinger har givet de, som har oplevet eller følt deres grænser er blevet overtrådt i samarbejdet eller samværet med en uforbeholden undskyldning. Det står jeg ved og har hele tiden sagt.'

'Glad'

Lizette Risgaard skriver desuden i sit opslag, at hun er 'glad'.

'Jeg er glad for, at der endelig langt om længe har været en proces, hvor beviser og ikke anonyme påstande lægges til grund. Det er sådan det skal være i et retssamfund.'

'Jeg er også glad for, at advokaterne konkluderer, at jeg IKKE i nogen af de fem tilfælde har overtrådt lovgivningen eller FH’s egne retningslinjer. Det er jeg selvfølgelig glad for, selv om det er, hvad jeg havde forventet.'

Utilfreds

Men én ting er hun stadig fortørnet over. Nemlig, at hun måtte gå af, før sagerne var undersøgt til bunds.

'Jeg har brugt det meste af mit voksenliv på at arbejde for medlemmerne i fagbevægelsen og på at skabe bedre og mere trygge rammer for alle lønmodtagere og sikre fair processer for alle.'

'Derfor gør det ondt, at mit formandskab er ophørt før, at sagen var ordentlig undersøgt, at den retssikkerhed som medlemmer skal have ikke blev givet til mig. Det, at få af forbundene i FU (forretningsudvalget, red.) ikke holdt den aftale vi havde indgået har påført mig og min familie skade, og ja også megen sorg. Det kan rapporten ikke rette op på, selv om jeg føler, at den giver mig oprejsning. Fordi nogle få ikke ville vente på en fair proces. Det bør også give anledning til selvransagelse,' skriver hun.

Ikke alle har dog været slemme ifølge Lizette Risgaard. Langt de fleste af hendes kollegaer ikke er 'faldet for fristen at afsige dom i utide'.

Overvejer sin fremtid

Derudover har Lizette Risgaard ikke meget mere at sige.

Nu vil hun overveje, hvordan hun skal tilrettelægge sin fremtid, skriver hun. Hun skal også overveje, hvilke 'konsekvenser sagen i øvrigt skal have'.

Hun afslutter med en længere taksigelse til dem, der har støttet hende både i og uden for fagbevægelsen, skriver hun.

'Hvis nogen skulle være i tvivl – det tror jeg nu ikke der er – så holder jeg stadig af fagbevægelsen og alle medlemmerne. Og jeg vil stadig kæmpe for danske lønmodtagere men ikke i FH.'