Lizette gransket: 25 krænkelsessager

Efter knap 100 dages tavshed og 57 interviews fremlagde FH torsdag aften den længe ventede advokatundersøgelse af den tidligere formand, Lizette Risgaard, og den upassende adfærd, flere mænd berettede om i april.

Dengang afslørede Ekstra Bladet og Berlingske, at FH-formanden blev anklaget for i mindst 14 tilfælde af have udvist grænseoverskridende opførsel - blandt andet over for unge mænd, der selv arbejdede i fagbevægelsen.

Mængden af episoder er i advokaternes undersøgelse vokset til 25 episoder, som er blevet undersøgt og gransket, og efter en nærmere vurdering er det Kromann Reumerts vurdering, at fem af dem kan bevises.

'I forhold til det faktisk passerede kan der være nuanceforskelle i de afgivne forklaringer, hvorfor det ikke nødvendigvis er alle detaljer i indberetternes forklaring, der bevismæssigt er lagt til grund,' beskriver advokater og tilføjer:

'Dette ændrer imidlertid ikke ved vores vurdering af, at en berøring har fundet sted, og at denne vurdering er fundet tilstrækkeligt understøttet af andre forklaringer og/eller dokumentbeviser,' fremgår det af det resumé, som FH har offentliggjort.

BUPL-formand Elisa Rimpler og fungerende FH-formand til pressemødet torsdag aften. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I tre af de fem tilfælde er det advokaternes vurdering, at berøringerne var uønskede, og at de må anses for at have 'seksuelle undertoner'.

Etisk kodeks

På pressemødet, der fandt sted i Helsingør, efter timelange møder i FHs forretningsudvalg og i hovedbestyrelsen, redegjorde FHs fungerende formand, Morten Skov Christiansen og BUPL's formand, Elisa Rimpler, for indholdet af advokatvurderingen.

I forlængelse af den faktuelle gennemgang forklarede de to fagbosser desuden, at sagerne og Lizette Risgaards ageren havde været i strid med FHs etiske kodeks, hvis de konkrete episoder havde fundet sted i dag.

Kodekset blev nemlig først indført i begyndelsen af 2022. Havde episoderne fundet sted derefter, havde Risgaard altså beviseligt overtrådt det.

'Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at rapporten bekræfter, at ledelsen i FH har handlet på den viden, vi har haft. Nu kigger vi fremad, og vi skal både fortsætte og styrke det arbejde, der sikrer, at vi som organisation undgår, at noget som dette gentager sig', siger Morten Skov Christiansen.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

På pressemødet torsdag aften udtalte Skov desuden, at FH nu har indledt en proces, hvor de skal undersøge den interne kultur.

- Det gælder både på det politiske niveau og blandt de ansatte, sagde han.