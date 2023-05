Lizette-sag: Toppen var advaret

Da den nu aftrådte FH-formand, Lizette Risgaard, i torsdags indrømmede at have opført sig upassende i flere sammenhænge, kan det umuligt have været en overraskelse for topledelsen i FH.

For siden 2019 har advarslerne om Lizette Risgaards grænseoverskridende adfærd ulmet i store dele af fagbevægelsen og sværmet om en række ledende medarbejdere i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Det kan Ekstra Bladet og Berlingske nu i samarbejde afsløre efter at have kortlagt forløbet, gennemgået forskellige former for dokumentation og talt med flere centralt placerede kilder.

Lizette Risgaard trak sig søndag som formand for FH efter anklager om upassende adfærd og mistillid fra flere fagforeninger.

Spørgsmålet om Lizette Risgaards fratrædelsesordning er ubesvaret, på trods af at Ekstra Bladet ihærdigt har forsøgt at få svar på det.

‘Ind under gulvtæppet’

Ifølge en nuværende medarbejder i FH har ledelsen været bekendt med Lizette Risgaards upassende adfærd - uden at håndtere det.

'Problemerne er konsekvent blevet fejet ind under gulvtæppet,’ fortæller personen, der ikke ønsker at have sit navn frem af frygt for, hvordan FH vil reagere.

'Vi kæmper for lønmodtagerne i FH, men vi passer ikke på vores medarbejdere. Det ærgrer mig, at vores formand er faldet, fordi sagerne ikke er blevet håndteret ordentligt og redeligt,' siger medarbejderen og tilføjer, at ingen har turde at konfrontere ledelsen med problemerne.

'Lizette bliver reelt ikke konfronteret med sin opførsel af den daglige ledelse. Det er derfor, det ikke er stoppet. Og medarbejderne bliver ikke hjulpet,' fortæller medarbejderen.

Direktør suspenderet

Flere kilder, som Ekstra Bladet og Berlingske, har været i kontakt med, nævner specifikt FHs direktør, Michael Jacobsen, som en central figur i håndteringen af sagerne om Lizette Risgaard.

Michael Jacobsen blev onsdag morgen suspenderet, indtil FHs advokatundersøgelse er foretaget og færdigbehandlet.

- Hjemsendelsen skal ikke ses som en kritik af Michael Jacobsen, men sker udelukkende for at sikre troværdige rammer om undersøgelsen og forebygge eventuel inhabilitet, lød det fra FH's fungerende formand, Morten Skov Christiansen, i en skriftlig kommentar til DR.

FH-direktør Michael Jacobsen blev onsdag morgen suspenderet, mens en advokatundersøgelse er sat i værk.

Advaret på mail

Ekstra Bladet og Berlingskes research viser desuden, at FH-toppen tilbage i januar i år blev orienteret skriftligt om Lizette Risgaards adfærd.

Det fremgår af mails, som en tidligere ansat i FH sendte til en chef i FH i januar.

FH-medarbejderen var blevet kontaktet af en journalist på Ekstra Bladet, der researchede på sagen, og efterfølgende informerede han en ansat FH-ledelsen.

'Journalisten fortalte, at flere havde fortalt om deres oplevelser til ham,' skrev den nu forhenværende FH-medarbejder, og chefen kvitterede dagen efter:

'Mange tak for din mail og for orienteringen, det sætter jeg/FH stor pris på, så vi er forberedt.'

To uger senere gentog forløbet sig. Medarbejderen var nu blevet kontaktet af Berlingske, og igen kontaktede vedkommende sin chef.

Hertil svarede chefen, at det var “virkelig prisværdigt, at du kontakter mig for heads-up på en kommende historie, nu i Berlingske.”

Det var ikke første gang, at den nu tidligere medarbejder i FH hørte om Lizette Risgaards adfærd.

Også i forbindelse med en julefrokost i 2019 blev der snakket om formandens grænseoverskridende adfærd, og at flere mænd havde oplevet det, lyder det fra kilden, der også dengang orienterede en kollega om sagen, der nu er i en chefstilling i FH.

Formand huskede pludselig sag

FH's fungerende formand, Morten Skov Christiansen, nægtede ellers fredag at have kendskab til fagbossens sager.

På pressemødet foran FHs hovedkontor i København affejede han selv at skulle have haft kendskab til dem.

- Jeg er aldrig blevet kontaktet af nogen. Jeg har ikke noget kendskab til de konkrete sager, nej, lød det fra Morten Skov.

Men søndag havde piben fået en anden lyd i et interview til DR.

Morten Skov Christiansen er fungerende formand i FH efter Lizette Risgaards afgang. Her ses han på pressemødet ved FHs kontor i København i fredags.

- Jeg har konkret kendskab til én episode tilbage fra efteråret 2021. Episoden blev drøftet af FH’s ledelse, og det gav anledning til, at man fulgte op fra administrationen, men resultatet af undersøgelsen viste, at den pågældende ikke følte sig krænket, sagde han til mediet.

Samme dag udtalte FOA-formand, Mona Striib, til TV 2, at hun ligeledes kendte til samme sag.

Samtale om Risgaards opførsel

Berlingske og Ekstra Bladet har tidligere omtalt en sag om en mand, der har oplevet to tilfælde af upassende opførsel fra Lizette Risgaard. Første gang til en julefrokost i 2016, hvor Risgaard blev ‘tydeligt irriteret’ over, at han ikke ville danse tæt.

Samme mand blev ved Lønmodtagernes Topmøde i sensommeren 2021 klappet tre gange på røven af Risgaard, hvilket en kvinde var vidne til. Hun så med egne ord situationen ‘klart og tydeligt’.

Kvinden orienterede efterfølgende FH-næstformand Nanna Højlund om sagen, men blev stillet krav om at navngive manden, før sagen kunne tages op i organisationen, hvilket hun ikke var villig til.

Nanna Højlund har over for Berlingske og Ekstra Bladet bekræftet, at samtalen har fundet sted, men at hende og kvinden har aftalt, at indholdet af samtalen er fortroligt.

Til DR udtalte Højlund lørdag, at hun efterfølgende havde en samtale med Lizette Risgaard om formandens opførsel og ansvar som magtfuldt menneske, over for personer med mindre magt end hende selv.

Selvsamme hændelse ledte til etableringen af FH’s whistleblowerordning og vedtagelsen af deres adfærdskodeks.

Den pågældende mand følte sig dog heller ikke seksuelt krænket i den pågældende situation - men udtrykte, at han ikke kunne sige fra af hensyn til konsekvenserne.

Derudover kaldte han måden, som FH håndterede sagen på, for 'kritisabel'.

- Magtudøvelsen er, at jeg ikke kan sige fra og sige det, jeg tænker. Men følelsen af at være krænket over episoden havde jeg ikke i min krop. Jeg var mere bange for, hvad konsekvenserne kunne blive af det, sagde den pågældende mand til Berlingske og Ekstra Bladet.

'Magtudøvelsen er, at jeg ikke kan sige fra,' lød det i sidste uge fra en af de mænd, Ekstra Bladet og Berlingske har talt med om FH-formandens adfærd.

‘En åben hemmelighed’

Ovenpå Berlingske og Ekstra Bladets afsløringer af Lizette Risgaards grænseoverskridende og upassende adfærd, stod den første mand frem med navn tirsdag aften.

Det skete i Netavisen Pio, hvor 27-årige Jonas Larsen, der er landsudvalgsrepræsentant i HK Ungdom Danmark, delte sin oplevelse om upassende adfærd fra den hedengangne fagboss.

Han bekræfter overfor Berlingske og Ekstra Bladet, at der har været en udbredt viden blandt unge i fagbevægelsen, om Lizette Risgaards adfærd.

- Det har været en åben hemmelighed i mange år, at Lizette Risgaard tager unge mænd på røven. Der er mange af dem, der har været aktive i ungdomsforbundene i de seneste år, der ved det, siger han.

Jonas Larsen.

Selv oplevede han at blive taget på røven af Lizette Risgaard til arbejdersangaften på Folkemødet i 2019.

- Jeg står nede blandt publikum og vi har fået et par øl, og der er god stemning. Lizette går bag om mig og jeg mærker den her hånd køre hen over min røv. Jeg vender mig mod vedkommende ved siden af mig og spørger om det var Lizette. Han nikker bare og siger velkommen i klubben og siger: ’at det taler vi ikke om, og det holder du bare for dig selv, siger Jonas Larsen.

Det har ikke været muligt for Berlingske og Ekstra Bladet at få fat på sidemanden, som Jonas Larsen henvendte sig til efter episoden.

FH: Ser på sager med stor alvor

Ekstra Bladet og Berlingske har forelagt ovenstående oplysninger for FH og forsøgt at få organisationens svar på, hvordan man internt gennem årene har håndteret Lizette Risgaards adfærd samt advarslerne.

FH har ikke besvaret spørgsmålene, men skriver i en mail, at man ‘ser på sagerne med meget stor alvor.’

‘FH’s forretningsudvalg har derfor igangsat en ekstern advokatundersøgelse, som skal afdække forløbet. Vi har kun én interesse: nemlig at alle forhold bliver undersøgt til bunds, og derfor vil de temaer, I rejser, også blive behandlet i advokatundersøgelsen – sammen med andre forhold, der måtte komme frem,’ lyder det fra FH, som tilføjer:

‘I respekt for undersøgelsen og for alle parter, der bidrager til den, er det rigtige derfor at vente med yderligere kommentarer, indtil advokatundersøgelsen er afsluttet,’ lyder det fra FH.