Lizette-sagen: FH indkalder til pressemøde

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) modtager torsdag advokatundersøgelsen om Lizette Risgaards adfærd, men allerede tirsdag gik den tidligere formand ud og sagde, at hun ikke har gramset på nogen, selv om hun tidligere har undskyldt for rullende kameraer

Nu får offentligheden snart svar.

Klokken 20 i aften afholder Fagbevægelsens Hovedorganisation nemlig pressemøde i sagen om Lizette Risgaard.

Her vil FH fremlægge resultaterne af en advokatundersøgelse foretaget af Kromann Reumert. Undersøgelsen drejer sig om en stribe af anklager om upassende adfærd begået af FH's tidligere formand, Lizette Risgaard.

Det fremgår af en pressemeddelse.

'Deltagende på pressemødet vil være Morten Skov Christiansen, FH’s fungerende formand, samt Elisa Rimpler, formand for BUPL og formand for Whistleblower-udvalget i FH’s forretningsudvalg,' fremgår det af skrivet.

Kovending

I foråret kunne Ekstra Bladet og Berlingske fremlægge flere historier om fagbossen krænkende adfærd.

I alt ti mænd og en kvinde fortalte om grænseoverskridende adfærd fra Lizette Risgaard.

Det fik Lizette Risgaard til i to Facebook-opslag og ved et pressemøde at undskylde for sin upassende handlinger.

Men tirsdag i denne uge tørnede hun pludselig ud i et langt interview i Finans, hvor hun trak det hele tilbage. Hun har hverken opført sig upassende eller klappet nogen i numsen, lød det pludselig.

Håner os

Den nye linje fra Risgaard har fået øjenbrynene til at løfte sig hos flere af de mænd, der anklagede hende for de grænseoverskridende handlinger.

- Da jeg læste hendes udtalelser i Finans, tænkte jeg, at det er helt vanvittigt, og at hun lyver, lyder det fra en de mænd, som Ekstra Bladet og Berlingske har talt med.

En anden siger:

- Det er jo et kæmpe stort tabu for mænd at stå frem, når de oplever krænkende adfærd. Det gør det ikke lettere, at mange andre mænd ser ned på de mænd, som står frem.

- Derfor virker det faktisk også meget hånende over for os, der er stået frem, at Lizette siger, at det er ukorrekt, og at hun aldrig har krænket nogen, og at hun har været offer for en offentlig gabestok. Den lille andel af respekt, jeg fik for hende i forbindelse med hendes undskyldning, er nu forsvundet, lød det.