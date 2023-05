Lizette-vikar erkender løgn - og klapper i

Fungerende FH-formand Morten Skov Christiansen erkender nu løgn om, at han ikke kendte til Lizette Risgaards upassende adfærd

Fungerende FH-formand Morten Skov Christiansen erkender nu, at han løj over for den samlede danske presse, da han blev spurgt til sit kendskab til Lizette Risgaards grænseoverskridende og upassende adfærd.

Det sker 'i hans første store interview, siden han blev fungerende FH-formand,' som mediet A4 selv beskriver det.

Selskabet A-Pressen A/S råder over 65 procent af aktierne i A4 Medier ApS, og i kraft af sin rolle som fungerende FH-formand indtrådte Morten Skov Christiansen i maj som formand for A-Pressen.

Kendskab til episode

Morten Skov indtrådte som fungerende FH-formand, efter at Lizette Risgaard først gik på orlov og siden trak sig permanent 30. april efter Berlingske og Ekstra Bladets afsløringer om grænseoverskridende adfærd fra fagbossen.

28. april tonede han frem foran den samlede danske presse, mens Risgaard blot var på orlov fra formandstjansen, hvor han erklærede, at han ikke kendte til nogen af sagerne.

- Jeg er aldrig blevet kontaktet af nogen. Jeg har ikke noget kendskab til de konkrete sager, nej, lød det fra Morten Skov på pressemødet.

Men blot to dage efter havde piben fået en anden lyd i et interview til DR, som Berlingske og Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.

- Jeg har konkret kendskab til én episode tilbage fra efteråret 2021. Episoden blev drøftet af FH’s ledelse, og det gav anledning til, at man fulgte op fra administrationen, men resultatet af undersøgelsen viste, at den pågældende ikke følte sig krænket, sagde han til DR.

Dengang afviste Morten Skov at stille op til interview med Berlingske og Ekstra Bladet.

Lizette Risgaard trådte formelt tilbage som FH-formand 30. april efter afsløringer om grænseoverskridende adfærd i Berlingske og Ekstra Bladet. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

'Ramt af granatchok'

I det første store interview med A4, som blev publiceret onsdag, beskriver Morten Skov, at han ikke forsøgte at lyve på det såkaldte doorstep.

- Jeg var ramt af granatchok. Min opgave var at fortælle om, hvad forretningsudvalget havde besluttet, og det ærgrer mig, at jeg svarede upræcist, siger han til A4 og konkluderer:

- Der var jeg ikke godt nok forberedt.

Adspurgt om, hvorfor den daværende næstformand ikke kendte til flere af formand Risgaards sager om grænseoverskridende adfærd, forklarer Skov, at det ikke er al viden i organisationen, der nåede til ham.

Dernæst henviser han igen til FH's whistleblower-ordning. Samtidig udtaler han til mediet, at det er for tidligt at sige, om han kandiderer til at efterfølge Risgaard i FH-formandsstolen.

Berlingske og Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Morten Skov Christiansen om indrømmelsen.

Her lyder svaret på, at han ikke ønsker at give flere interviews, før resultatet af advokatundersøgelsen af Lizette Risgaards adfærd foreligger.