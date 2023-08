Lizettes mystiske kovending

Gramsesagen er noget møg for Lizette Risgaard, men den er langt, langt værre for fagbevægelsen. Politisk journalist Jonas Sahl giver tre grunde til, at sagen er langt større end gramseri og lange fingre

Efter måneders tavshed tonede den tidligere FH-formand, Lizette Risgaard, tirsdag aften frem i spalterne hos Finans og fortalte om forløbet i foråret, hvor hun af flere mænd blev anklaget for upassende adfærd.

I interviewet med erhvervsmediet lader hun nu forstå, at hun afviser de anklager, der har været rejst.

- Jeg har ikke trukket en eneste person ind i et værelse eller skubbet nogen ned på en sofa. Alt, hvad der har været omtalt, er foregået i situationer, hvor der har været mange andre til stede. Og jeg har ikke gramset på nogen. Der har ingen seksuelle intentioner været fra min side, aldrig, lyder det fra den tidligere FH-formand.

Hun forklarer ligeledes til Finans, at dele af det Facebook-opslag fra 27.april, hvori hun erkendte sin upassende opførsel, slet ikke var forfattet af hendes selv - men af et kommunikationsbureau, der i tre måneder havde været hyret ind af FH til at håndtere sagen.

Risgaard mødte pressen, efter afsløringerne rullede i Berlingske og Ekstra Bladet 27. april. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Jeg bebrejder ikke nogen noget for færdiggørelsen af kommunikationen, og opslaget er helt sikkert udfærdiget i den bedste mening. Men jeg fortryder, at jeg overlod det til andre. For jeg har ikke gramset på nogen.

Flere undskyldninger

Men Facebook-opslaget, som ifølge Lizette Risgaard ikke var skrevet af hendes selv, var langt fra den eneste gang, hvor FH-formanden indrømmede sin problematiske adfærd.

Flere gange i dagene efter, at Ekstra Bladet og Berlingske havde bragt afsløringen af hendes upassende opførsel, undskyldte Lizette Risgaard.

Det skete blandt andet foran FHs hovedkvarter i København 28. april, hvor Risgaard efter et ekstraordinært møde i FHs forretningsudvalg gav en undskyldning foran den samlede presse.

- Jeg giver min dybfølte undskyldning til de mennesker, som mener, at min opførsel har været upassende, lød det fra FH-formanden, der denne gang ikke gemte sig bag et Facebook-opslag, men stod i kød og blod foran en horde af journalister.

Foran den samlede presse undskyldte hun flere gange sin opførsel 28. april. Men nu afviser hun anklagerne. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Samme dag - 28. april - gav Lizette Risgaard også et til TV-interview til TV 2, hvor hun tilkendegav, at hun nu ville ændre adfærd.

- Det er en upassende opførsel fra mig. Og jeg er ked af, at de tilkendegiver, at det er, fordi jeg er en meget magtfuld person, at de ikke tør at sige fra. Prøv at høre: Det er jeg bare så ked af. Og jeg kommer ikke til at have sådan en upassende opførsel mere, lød det.

Lizette Risgaard blev ligeledes spurgt, om hun var en krænker, hvortil hun svarede:

- Jeg har udvist en grad af upassende opførsel. Og de tre sager, som vi har drøftet og har kendskab til fra aviserne nu, det er jeg selvfølgelig rigtig berørt over. Jeg beklager dybt, og jeg giver en uforbeholden undskyldning til dem, der har oplevet, at jeg har udført upassende opførsel i de situationer, vi har været i.

Varsler retsligt efterspil

To dage senere da Lizette Risgaard trak sig som formand for FH, begav hun sig igen ud i et opslag på sin Facebook-profil, hvor hun nok engang undskyldte - og det var en undskyldning, hun stod ved, bedyrede hun.

'Jeg har beklaget og givet en uforbeholden undskyldning til alle, der har følt, at deres personlige grænser er blevet overskredet. Det står jeg ved!'

Hvordan de mange undskyldninger harmonerer med de nyeste udtalelser i Finans, hvor Lizette Risgaard afviser anklagerne, svæver i det uvisse. Men ifølge den detroniserede fagforeningsboss kan det ende med et retsligt efterspil, lyder det.

Ekstra Bladet har onsdag forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lizette Risgaard.

Torsdag formiddag modtager FHs forretningsudvalg den advokatundersøgelse, som Kromann Reumert har udarbejdet på vegne af FH.