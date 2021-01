Lockdown og 'containertur' går stadig hånd i hånd

Danskerne har trukket arbejdshandskerne på og er kommet godt i gang med oprydningen.

Det et noget, som genbrugspladserne kan mærke - der skal køres noget mere affald væk, og det er ikke gratis.

15 procent flere besøgende

På genbrugspladsen i Vejen kommer bilerne trillende ind. Der er ikke lange køer ude foran lågerne, som der var sidste gang, Ekstra Bladet besøgte stedet, men besøgstallet er dog stabilt steget med cirka 15 procent, fortæller Søren Cæsar Jensen, driftsleder for vej, park og genbrug i Vejen Kommune.

- Under første lockdown var det helt vildt. Vi oplevede 30 procent mere affald, end vi plejer, siger Søren Cæsar Jensen.

Søren Cæsar Jensen har set en tydelig tendens i borgernes gøren under de to lockdowns. Det er nemlig renovering og oprydning, der er det helt store på genbrugspladsen i Vejen. Foto: Anders Brohus

Når man spørger Søren Cæsar Jensen ind til anden runde af danskernes hjemsendelse, er der igen en stigning i forhold til året før.

– Som jeg forklarede før, er der faktisk en generel stigning på 15 procent i hele coronatiden, og det samme gælder også for de seneste uger, sammenlignet med året før.

– Vi kan jo hurtigt se, hvad tendensen er – bliver der bygget om, skal der laves have, eller er det tid til bare at få skuret ryddet op. I den her tid, kan vi klart se en tendens til oprydning i skurene.

Ejendomsskatten takstreguleres

Det er igennem ejendomsskatten, man betaler for at kunne benytte genbrugspladsen. Og som de fleste andre ting i livet, er det heller ikke gratis, når der kommer mere tryk på.

– Det eneste, som vi faktisk får penge for at komme af med, er pap og papir – hvor det jo er heldigt, at mange har benyttet sig af at få sendt pakker, og der derfor har været meget af sådant affald, siger Søren Cæsar Jensen.

Selvom der er ekstra tryg på, er der ikke hyret ekstra personale ind. Dog bliver der oftere hentet affald fra genbrugspladsens samarbejdspartnere, end der plejer. Foto: Anders Brohus

- Men alt andet skal vi jo betale for at komme af med, og det skal betales gennem ejendomsskatten.

Dog skal den almindelige borger ikke forvente, at næste regning fra kommunen er fordoblet, beroliger driftslederen.

– En kommuneskat er, hvad vi kalder et ’nulregnskab’. Det vil sige, at hvis borgerne året før har betalt mere, end hvad regningen endte med at koste kommunen, gemmes de penge, så der er til tider som denne, hvor det bliver et dyrere år for genbrugspladserne rundt omkring.

Hvad Vejen-borgernes grundige oprydning præcist har kostet for genbrugspladsen, er der ikke tal på endnu.

– Men det er da klart, at det har været et dyrere år end forventet, slutter Søren Cæsar Jensen.

Bruger containertur som matematiktime

Bo Esbye og drengen Liam er på genbrugspladsen med en masse pap.

– Jeg prøver at gøre en matematiktime ud af det. Jeg vidste, at der var en masse containere herude, som vi kunne tælle.

– At vi kan benytte en effektiv tur på genbrugspladsen til skolearbejde, er rigtig godt for Liam, siger Bo Esbye fra Askov.

Foto: Anders Brohus

En ny seng til Morten

Morten Bundgaards datter er lige flyttet, og derfor kan faren få lov til at arve sengen og smide den gamle ud.

– Jeg har faktisk ikke ryddet særlig meget op under corona-krisen. Jeg er stadig på arbejde og bor i leje-lejlighed, så det her er bare rent tilfældigt, jeg lige er her i dag.

Foto: Anders Brohus

Socialpsykiatrien arbejder med varmefølere

Karsten Fall Nielsen fryser frygteligt om fingrene, da Ekstra Bladet møder ham på genbrugspladsen fredag formiddag.

– Jeg arbejder for socialpsykiatrien, hvor vi har nogle borgere, der sidder og skiller og sorterer de her varmefølere. Det er et samarbejde med Vejen varmeværk, og det her er følere, som har stået ude ved dem i årevis, fortæller Karsten, mens han forgæves fortsætter med at varme sine fingre.