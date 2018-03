Lockout: 28 spørgsmål til professoren

Statens chefforhandler, minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), holdt pressemøde onsdag, hvor hun afslørede sine planer for en eventuel lockout. Den 10. april vil det meste af staten bliver lockoutet, hvis overenskomst-knuden ikke løses inden. Manøvren er ifølge hende selv et svar på strejke-varslet fra flere fagforeninger.

Det sker samme dag, hvor bestyrelsen i Kommunernes Landsforening mødes for at drøfte det samme.

En stor lockout kan således være meget tæt på - noget, der kan lamme centrale dele af det danske samfund. Derfor har Ekstra Bladet stillet de vigtige spørgsmål til professoren, Bent Greve, professor i samfundsvidenskab, fra Roskilde Universitet, som forhåbentligt kan afklare, hvad det her vil betyde for din hverdag og Danmark.

1. Sophie Løhde fremhævede selv, at BaneDanmark er en af de ting, der bliver påvirket. Betyder det at hele togtrafikken bliver lukket?

- Nej, det betyder ikke, at al togtrafik lukker, men en del vil blive lukket. Selvfølgelig vil det få konsekvenser, men netop statens lockout betyder ikke, at al offentlig transport bliver lukket.

2. Bliver andre trafikområder påvirket af den varslede lockout?

- Nej, ikke umiddelbart. Busserne kører jo stadig, og noget er udliciteret til private, så det er ikke sådan, at hele den offentlige trafik går i stå.

3. Lukker flytrafikken?

Bent Greve ved det ikke. (Ifølge Sophie Løhde vil DMI blive lockoutet, hvilket betyder, at danske lufthavne ikke får vejrvarsler. Det kan påvirke flytrafikken.).

4. Vil vi stadig have et forsvar?

- Ja, det vil vi. Som jeg forstår det, er det sådan, så både politi og forsvar ikke bliver berørt som en del af de vitale funktioner. Der er 10.000 i staten, der ikke bliver berørt, og de 50.000 tjenestemænd bliver heller ikke berørt. De fleste i forsvaret og politiet er tjenestemænd.

5. Vil støttefunktionerne (sekretærer og lignende) til politiet og Forsvaret blive påvirket?

- Man må antage, at de bliver berørt, men jeg tror man vil friholde det meste, så man kan ikke regne med, at det vil få stor effekt. Forsvaret og Politiet vil fortsat fungere.

6. Bliver universiteterne påvirket?

- Klart. Alle overenskomstansatte på universiteterne blive lockoutet fra den 10. april. Der kan ikke være undervisning. Og det betyder også, at der måske er nogen, der ikke kan komme til eksamen, hvis der skulle lægge eksamener i perioden. Så det vil påvirke undervisningen og uddannelser på alle landets universiteter.

7. Bliver gymnasier påvirket?

- Gymnasier bliver også berørt. Alle landets gymnasier, erhvervsuddannelser, erhvervsakademier og produktionshøjskoler bliver også berørt. Og så må vi se senere i dag, om KL vil sige noget om folkeskolen efter deres bestyrelsesmøde.

8. Ifølge Løhde bliver fødevarekontrollen ramt. Er der andre vigtige tilsyn, der bliver lockoutet?

- Arbejdstilsynet bliver nok også berørt ligesom andre lignende kontrolfunktioner. Skattekontrollen, for eksempel.

9. Kan og vil det her ske i praksis?

- Det lyder jo som en bananrepublik. Jeg kan ikke forestille mig det. Jeg læser det som at man lægger et enormt pres på, at hvis man ikke finder en aftale, så kommer der et lovindgreb.

10. Vil samfundet ikke gå i stå?

- Det kan blive så omfattende, at mange flere skoler vil blive lukket, at mange flere dagsinstitutioner vil blive lukket, og hvis KL laver samme voldsomme lockout, så betyder det at samfundet vil stort set gå i stå. Og så må man antage, at der kommer et indgreb fra Folketinget, for samfundet kan ikke fungere, hvis der er så mange steder der lukker, hvis man ikke få passet børn og sende børn i skole. For så vil den private sektor også gradvist gå i stå.

11. Er du enig med innovationsministeren i, at fagforeningernes strejkevarsel er målrettet for at få samfundet til at gå i stå?

- Ja, de er målrettede, men de er ikke særlig omfattende, så man kan simpelthen ikke påstå, at samfundet var gået i stå for de strejkevarsler, der var. Omfanget af lockout er virkelig en optrapning af konflikten, som er uden sidestykke.

Hvis kommunerne og regionerne også lockouter

12. Hvad med ældre på plejehjem?

- Det vil ikke blive sådan, at ældre ikke kan blive passet - lidt som med forsvaret og politiet.

13. Hvis KL præsenterer en lignende lockout, vil busserne så fortsat køre?

- Det handler om hvorvidt, der er udliciteret kontrakter til private virksomheder, og busserne og personalet er ikke nødvendigvis ansat i kommunerne.

14. P-vagter, vil de fortsat patruljere?

- Nogle steder er de kommunalt ansat, og der vil de blive lockoutet. Nogle steder er de kommunalt ansat, og andre steder er de ansat i private virksomheder, og der strejker de ikke. Nogle steder vil man derfor kunne parkere, hvor man vil, men det vil man ikke kunne generelt.

15. Lukker borgerservice? Kan man få nyt pas? Nyt kørekort?

- Det kan man formentlig ikke. Der er i forvejen varslet strejke på en række Borgerservice-kontorer omkring i landet, så der kan man ikke få pas og nyt kørekort, så der er endnu en række praktiske ting, der ikke fungerer.

16. Vil paskontrollen ophøre?

- Lige nu fungerer den jo kun ved stikprøvekontrol, men stikprøvekontrollen vil formentlig ophøre - men kontrollen vil selvfølgelig bestå i Kastrup Lufthavn.

17. Kan man fortsat blive behandlet og opereret?

- Hvis det er akut, bliver man behandler, men er det planlagt og ikke hastende, blvier det ikke gennemført

18. Kan man blive gift, konfirmeret og begravet i kirken?

- Jeg er ret sikker på, at begravelser vil fungere, men jeg ved det ikke. Nogen kirker vil, nogen vil ikke. Det er ikke alle præster, der er overenskomstansat, men de der er overenskomstansat vil blive lockoutet, ja.

19. Vil politiets ATK-vågne fortsat måle, hvis man kører for stærkt?

- Det kan jeg ikke svare dig på. Det tror jeg ikke, de vil. Det afhænger af, om det er tjenestemænd, der styrer dem, men det ved jeg simpelthen ikke.

20. Vil domstolene virke?

- De er tjenestemænd, så de vil fungere, men det vil blive svært at gennemføre retssager, da der jo ikke er ret mange andre til at hjælpe frem til retssagen. Så det bliver begrænset.

21. Kulturinstitutioner som museer, vil de virke?

- Mange af dem vil lukke.

22. Kan man få passet sine børn i daginstitutioner?

- Der vil være mange steder, man ikke vil kunne få passet sine børn. Der er allerede nogen udtaget til strejke, men hvis KL også laver lockout, så vil der være mange steder, man ikke kan få passet sine børn.

23. Vil skatteindrivningen ske?

- I det forhold der foregår automatisk, ja. Men inkassosager vil formentlig gå i stå.

24. Ser du en lockout eller strejke som det mest sandsynlige?

- Jeg ser, at der enten vil komme et forlig eller et indgreb oven på det her.

25. Hvor længe vil en eventuel lockout fortsætte?

- Kun et par dage, for det er simpelthen for voldsomt for samfundet, og virksomheder vil gå i stå, så det vil ikke få lov at fungere i ret lang tid.

26. I 2013 blev lærerne lockoutet, og mange har siden spekuleret i, at forløbet var aftalt mellem KL og den daværende regering. Virker det her på samme måde aftalt?

- Man vil gerne have et lovindgreb, hvis ikke man kan nå forlig. Så derfor virker det som om, at der er en bevidst strategi, der godt kunne minde om situationen i 2013, ja.

27. Synes du, at fagforeningernes krav er urealistiske?

- Nej. Givet den nuværende økonomiske situation og at stigningen er over en treårig periode. Og forskellen på økonomisiden er ikke så stor, da man blandt andet også kan flytte på, hvornår pengene kommer til udbetalingen - tidligt eller sent i forløbet.

28. Hvem kommer styrket ud af det her?

- Ingen parter i virkeligheden. For begge parter vil det være kritisk, hvis man ikke kan nå at finde en løsning, da den danske model ikke kan fungere, men omvendt, hvis den ene part står meget stejlt, vil det selvfølgelig være svært at finde en løsning.