Lod sig bevidst smitte: Nu er hun død

En vaccineskeptisk tjekkisk folkesangerinde lod sig bevidst smitte for at få coronapas - nu er hun død

Tjekkiske Hana Horka, 57, var vaccinemodstander og ville derfor lade sig smitte med corona, så hun kunne få coronapas.

Efter at være blevet smittet postede hun på Facebook, at hun var ved at få det bedre. Men to dage senere afgik hun ved døden.

Det fortæller hendes søn, Jak Rek, til BBC.

Faderen og sønnen er begge vaccinerede, og da de testede positiv, valgte Hana Horka ikke at gå i isolation, men lade sig smitte af dem.

Ifølge sønnen var hun træt af de begrænsninger, det gav hende ikke at have coronapas.

Hana Horka var med i et af landets ældste folkemusikgrupper Asonance.

Hun døde søndag 16. januar. Angiveligt havde hun sagt, at hun havde fået det meget bedre, så hun ville gå sig en tur. I løbet af turen begyndte hun at få ondt i ryggen, så hun lagde sig bagefter til at hvile i sit soveværelse.

- Det hele var overstået i løbet af ti minutter. Hun kunne ikke trække vejret, fortæller sønnen til BBC.

Selvom hun var uvaccineret, fortæller hendes søn, at hun ikke troede på nogen af de 'skøre konspirationsteorier på nettet'.

Hun ville ikke lade sig vaccinere, da hun troede på, at det var sundere at lade sig smittet. Sønnen understreger, at det ikke handler om, at hun var bange for mikrochips.

Han fortæller til BBC, at han deler historien, så flere kan lade sig vaccinere.

- Hvis man har levende eksempler, virker det stærkere end bare grafer og tal. Det er svært at sympatisere med tal, lyder det fra ham.