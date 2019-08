Lod sine tre hunde bade: Få timer senere var de alle døde

Torsdag aften lod amerikanske Melissa Martin og Denise Mintz deres tre hunde bade i en sø.

Ved midnat var alle tre hunde døde.

Det skriver CNN.

Allerede 15 minutter efter badeturen i Wilmington i staten North Carolina fik den første af hundene et krampeanfald. Melissa Martin reagerede derfor hurtigt og skyndte sig at køre til dyrlægen. Ved ankomsten fik endnu en af hundene et anfald.

Til sidst fik den tredje hund også et anfald og begyndte at vise tegn på leversvigt. Få timer senere, omkring midnat fredag, var alle hundene døde.

Dødsårsagen var ifølge dyrlægen, at hundene var blevet udsat for blågrønne alger i vandet, som er giftige.

Melissa Martin har siden skrevet et opslag på Facebook om episoden, som er blevet delt tæt på 20.000 gange. I opslaget fortæller hun, at de nu vil arbejde for, at der kommer advarselsskilte op alle steder, hvor algerne findes i vandet.

'Hvad der startede som en hyggelig aften, endte i et af de største tab i vores liv,' skriver hun blandt andet.

Melissa Martin fortalte dyrlægen, at hun ikke havde set nogen alger i søen, som ligger tæt på en populær sti. Dyrlægen forklarede hende dog, at hvad der lignede stykker af blomster i vandet, i virkeligheden var cyanobakterier, som blomstrede.

Findes i Danmark

Hver sommer er der forekomster af blågrønne alger rundt omkring i Danmark. Algerne opstår nemlig i varmt vejr.

Særligt dyr er meget udsatte for de blågrønne alger, og hvis en hund eksempelvis drikker af vandet eller slikker på sin pels, så kan de blive syge af det. Det er dog sjældent, at de ligefrem dør af det i Danmark, fortæller dyrlæge Lise Rovsing fra dyreklinikken Artemis.

- Hvis en hund har drukket vand fra en sø med alger, så bliver den almindeligvis dårlig. Den kan få diarré, og den kan kaste op. Men jeg synes altså, det er sjældent, at vi i Danmark ser dyr, som decideret dør af forgiftning fra alger, siger hun.

Det handler om at holde øje med vandet, når man går tur med sin hund langs søen, så man ikke lader den hoppe i en sø med alger.

- Blågrønne alger kan være farlige for hunde, og hvis man ser en sø, der er fyldt med alger, så skal man ikke lade sin hund gå derud.

- Man kan ofte se på søen, at den er uklar. Som regel kan man se på søerne, at de skifter farve, og hvis man er i tvivl, så skal man lade være med at lade sin hund gå derud, siger Lise Rovsing.

Bliv ikke bange

Udviser din hund symptomer på algeforgiftning, så er det vigtigt at holde hovedet koldt i begyndelsen.

- Alger producerer nogle giftstoffer, som kan påvirke både leveren og nervesystemet. Det er bestemt alvorligt, men man skal trods alt være meget uheldig, hvis hunden skal nå at drikke så meget af det forurenede vand, at de dør af det.

- Mere almindeligt bliver hunden bare dårlig og får diarré og opkast. Man skal ikke gå i panik, men hvis det bliver voldsomt, så skal man naturligvis søge hjælp hos en dyrlæge, så hunden kan blive behandlet for en forgiftning, siger Lise Rovsing.

Bliver din hund syg, så kan du faktisk gøre meget selv for at hjælpe den.

- Man kan gøre det, at man giver hunden aktivt kul. Det kan man købe på apoteket, og det suger giftstofferne nede i maven. Det er også det, mennesker bruger, hvis de bliver forgiftet.

- Så skal man give hunden noget mad, så den ikke render rundt med tom mave. Ideelt set skal man gå til dyrlægen og få noget decideret skånekost, siger hun.

Er symptomerne meget voldsomme, eller får hunden krampeanfald, så skal man naturligvis søge dyrlæge, fortæller Lise Rovsing.