Løb sig gennem corona-året

Mens de fleste af os enten burede os inde i en blanding af chok og skræk eller stod i kø i nærmeste supermarked med indkøbsvognen fuld af toiletpapir, da Mette Frederiksen havde gjort corona-alvoren klart for os alle, gik Bjarke Elbert sig en tur i Roskildes gader.

- Jeg tror, jeg ligesom alle andre startede med at blive forskrækket og bange for at dø af denne her fremmede sygdom. Og siden begyndte jeg at tænke over, hvordan jeg gerne vil leve mit liv.

- Jeg havde egentlig ikke noget mål, jeg aftalte bare med mig selv, at jeg ville begynde at gå nogle ture, fortæller 48-årige Bjarke Elbert.

Han er for få år siden flyttet tilbage til Roskilde efter 22 år i Jylland, og han snørede vandreskoene både for at få motion og for at gå på opdagelse i sin gamle by.

Et år med nedlukninger Torsdag den 11. er det præcist et år siden, landet blev lukket ned første gang. Ekstra Bladet har derfor været ude i landet og tale med mennesker, der har været i klemme i den svære tid. Vi har talt med forskellige folk, der er forskellige steder i deres liv. I bunden af artiklen vil du finde en artikelsamling, hvor du kan klikke dig ind på de artikler, der er skrevet i forbindelse med coronatemaet. God læselyst. Vis mere Luk

Ren Forrest Gump

Han startede med at gå, og turene blev hurtigt længere og længere og tempoet hurtigere og hurtigere. Og til sidst faldt det ham naturligt at løbe.

Siden er det blevet til rigtig mange ture i Roskilde, et ultraløb på 61 kilometer i Skagens klitter og planen om et 75-kilometer-løb rundt om Roskilde Fjord. Det sidste er desværre netop aflyst på grund af - ja, corona selvfølgelig.

Tallene taler sit eget imponerende sprog.

I alt har Bjarke Elbert gået og løbet 6900 kilometer siden 11. marts sidste år. Det er lige knap 7,7 millioner skridt - i gennemsnit 21000 hver eneste dag. Og han har ingen planer om at stoppe.

- Jeg har lavet en aftale med mig selv om, at jeg skal afsted hver dag. Jeg har lavet et par nødruter, så på de dage, hvor jeg virkelig ikke gider og hellere vil spise slik i sofaen, der skal jeg bare løbe 200 meter.

- Det er nu aldrig sket, for når jeg først er kommet ud af døren, løber jeg mindst otte kilometer, fortæller han.

- Man finder ud af, at det faktisk er ret fedt at løbe i regnvejr og i snestorm.

Løber sig mentalt skarp

Ud over de åbenlyse helbredsfordele ved at motionere og være i så god form, hjælper løbet også Bjarke Elbert i sit arbejde, hvor han som selvstændig holder kurser underviser medarbejdere og ledere i blandt andet at være effektiv i sit arbejde.

- Der var én, der sagde til mig, at jeg tager på en sjælevandring, hver gang jeg løber. Og det beskriver det meget godt, siger han og forklarer, hvordan han kan blive helt høj eller lykkelig af at løbe. Ikke mindst da han i september gennemførte de 61 kilometer i sand i Skagen, og adrenalinet pumpede, så han ikke kunne sove i to nætter.

- Jeg løber ikke med musik i ørerne, jeg bruger i stedet turene til blandt andet at forberede mig mentalt på mine kurser. Jeg underviser ofte tyve mennesker ad gangen, så jeg skal være 100 procent til stede hver evig eneste gang - ikke mindst i denne tid, hvor det foregår online.

- Det hjælper løbet mig med. Det er også på turene, jeg ofte får de gode idéer til, hvordan jeg kan gøre et kursus endnu bedre, siger han.