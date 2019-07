Løbehjuls-boss erkender: Tallene passer ikke

El-løbehjulene har vist sig ikke at være helt så klimavenlige som reklameret for, erkender medstifter og direktør af Voi

På gader og stræder fiser de lydløse, elektriske løbehjul rundt med omkring 20 km/t.

De er blevet reklameret som det klimavenlige alternativ, men det har vist sig måske ikke at være korrekt. De populære transportmidler lader nemlig kun til at holde to til tre måneder, før de må smides ud.

Det peger den grønne tænketank Concito på, som også pointerer, at det er problematisk, at brugerne af el-løbehjul højst sandsynligt er folk, der ville have cyklet eller taget offentlig transport i stedet for.

- Løbehjulenes korte levetid, og at de bruger strøm og batterier, som er tunge i klimaregnskabet, gør, at det er svært at se, at de skulle have nogle klimamæssige fordele. De eneste, der kan få en klimagevinst, er mennesker, der tager et løbehjul i stedet for at køre en tur i en stor firehjulstrækker. Og det er nok ikke det mest realistiske brugerscenarie, siger seniorkonsulent Henrik Gudmundsson til Politiken.

Det er denne type løbehjul, som ikke holder i lang tid. Foto: Jens Dresling

Niels E. Bjerrum (S), der sidder i Københavns Miljø- og Teknikudvalg, er bestemt heller ikke fan af de fiffige el-løbehjul.

- De er en sikkerhedsrisiko for cyklister rundt omkring i byen. Jeg håber, forsøgsordningen går i sig selv ved årets udgang, siger han.

- Men hvad hvis løbehjulene kommer til at kunne holde i nogle år? Er de så ikke værd at bruge?

- Jeg kan kun vise det velkommen, at firmaerne gør løbehjulene mere bæredygtige. Men det ændrer ikke på, at de ikke fjerner folk fra bilsæderne, siger han.

Voiager 2, som ses på billedet, er ifølge Voi mere hårdfør og derfor mere klimavenlig. Pressefoto

Direktørens tal er misvisende



De elektriske løbehjul holder blot måneder, før de skal udskiftes. Det gør, at klimavægten ikke peger i den positive retning. Frederik Hjelm, der er medstifter og direktør af selskabet Voi, mener dog at have fundet løsningen: En ny model af løbehjul og cykler, som kan holde i længere tid.

- Transport er en kæmpe industri, og det at eje en bil er en stor del af det. Alle byer vil gerne erstatte korte bilture, og vi ser os selv som den bedste samarbejdspartner til det.

- Men der er flere, som pointerer, at løbehjulene slet ikke er klimavenlige, fordi de ikke har en særlig lang levetid. Hvordan hænger det sammen?

- Da vi begyndte for et år siden, var der ikke industrielle el-løbehjul, så vi havde kun modeller, der mere minder om legetøj. Nu er vi begyndt at fremstille vores egne løbehjul, som vi regner med om ikke særlig længe kan holde flere år.

Frederik Hjelm håber at kunne komme nærmere det rigtige tal for, hvor klimavenlige hans løbehjul er. Pressefoto

- Samtidig siger I, at jeres løbehjul indtil videre har sparet verden for 1,6 tons CO2, men I bruger en regnemodel, hvor hver løbehjulstur erstatter en biltur. Tror du, at det er sådan?

- Nej, selvfølgelig ikke. Alle vores ture erstatter ikke bil- eller taxature, men vi er i gang med at forske i, hvordan det helt præcist hænger sammen.

- Har I tænkt jer at ændre tallet, når I er kommet nærmere på, hvad det i virkeligheden er?

- Ja, selvfølgelig.

- En anden kritik lyder på, at løbehjulene er farlige i trafikken. De er svære at orientere sig på, folk kører på dem berusede, og man har svært ved at give tegn. Hvad tænker du om det?

- Vi tager ud på gaden og underviser folk i, hvordan de skal bruge vores produkter. Der er en grad af risiko med al transport, men sammen med byerne vil vi gerne skabe gode rammer for vores transport.

- Der er også politikere, der taler om helt at forbyde løbehjulene, hvad tænker du om det?

- Der er altid to ting med innovationer. Vil man stoppe dem, fordi man er bange for forandring? Eller vil man arbejde med de nye ting for en bedre fremtid? Vi arbejder døgnet rundt på at løse problemerne, siger direktør og medstifter af Voi Frederik Hjelm.