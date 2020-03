Løbehjulsfirma lukker ned

Løbehjulsfirmaet Voi indstiller indtil videre al drift i Odense, Aarhus, Vejle og Aalborg.

'Vi fortsætter driften i København så længe det er muligt, for at tjene samfundet det bedste, vi kan,' skriver selskabet fra i en pressemeddelelse.

'Vi er blevet tvunget til at træffe denne svære beslutning fordi folk, som følge af COVID-19 holder sig hjemme og ikke længere tager på restauranter, barer, i teatret eller besøger venner, og som følge deraf ikke længere har brug for at hoppe på en Voi.'

'Det er vores plan at kick-starte driften igen så snart situationen tillader det.'

