Løbet tør for p-piller? Nu slipper du for recept

Er din recept udløbet på insulin, p-piller eller astmamedicin, kan du fra i dag få den fornyet på apoteket.

Tidligere skulle man en tur forbi lægen, men nu må specialuddannet personale på apoteket, de såkaldte behandlerfarmaceuter, forny recepten inden for 28 forskellige lægemiddelgrupper.

Det skriver DR Syd.

Formand for Danmarks Apotekerforening Anne Kahns, der er apoteker i Esbjerg, glæder sig over den nye ordning, så færre kunder fremover må gå forgæves efter medicin på apoteket.

- Det gør det nemmere at være medicinbruger, når man har det, man kalder ’et aktuelt behandlingsmæssigt behov’, men af én eller anden grund ikke har en gyldig recept, siger hun.

- Der har vi så mulighed for at gå ind og ekspedere det, der hedder ’mindste pakning’, og det må vi gøre én gang, så borgeren sikkert kan fortsætte sin behandling.

Formand for Diabetesforeningen i Region Syddanmark John Arne Sørensen, der selv har diabetes, glæder sig også over tiltaget.

- Det er jo livsnødvendigt, når vi taler om insulin. Hvis man ikke får taget sin medicin, kan det virkelig gå helt galt, siger han til DR Syd.

For at få mere medicin skal patienten dog efterfølgende kontakte sin egen læge, der også får direkte besked fra apoteket om den udleverede medicin.

Det er en god idé, at apoteket kun må forny recepten én gang, siger John Arne Sørensen.

- Det er jo lægen, der er tovholder i forbindelse med ens sygdom, og lægen har også overblik over, hvad der måtte være af andre sygdomme. Så det er meget væsentligt, at man har den kontakt. Det andet kan ikke komme i stedet for.