Løbsk lastbil smadrer tankstation

En kinesisk lastbilchauffør fik sig en nærdødsoplevelse, da han opdagede at hans lastbil helt på egen hånd var ved at torpedere en tankstation i byen Zhangjiakou, beretter Newsflare.

For at forhindre et uheld, trådte manden ind foran lastbilen og forsøgte at stoppe den, men det havde han overraskende nok ikke det store held med.

Manden blev nemlig kørt over af sin egen lastbil, som derefter påkørte og smadrede en benzinpumpe.

Lastbilen stoppede derefter lige inden den kørte gennem tankstationens facade, og manden var i stand til at rejse sig og gå fra stedet på egen hånd. Han slap med mindre skader på den ene arm.

Det vides ikke hvorfor lastbilen løb løbsk.