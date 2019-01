Løbsk vindmølle er bremset

Et øjenvidne fortæller tirsdag morgen til Ekstra Bladet, at teknikerne har været oppe i vindmøllen i forsøget på at få den bremset. Samtidig lyder det, at de har formået at få møllen vendt på tværs af vindretningen for at tage fart af den.

Over for DR P4 Nordjylland bekræfter vindmølletekniker Kjeld Rasmussen, at teknikere har formået at bremse den vindmølle, der i går eftermiddag løb løbsk ved Øster Doense i Østhimmerland.

Vindmølle kan ikke bremses: Løbet løbsk med 350 km/t.

Vindmølletekniker Kjeld Rasmussen og hans kolleger formåede at dreje møllen, så den kunne sætte farten ned. De forventer, at den stopper helt inden længe.

Ifølge Kjeld Rasmussen er det sandsynligvis en knækket aksel, der fik vindmøllen til at løbe løbsk.

- Det er ren og skær slitage, som man ikke kan opdage ved et service. Selv om vi kigger på gearkasse og tænder, kan vi ikke opdage sådan noget.

Den 23 år gamle mølle skal nu have skiftet gearkasse og måske også vinger.

Vindmøllen snurrede rundt i tredobbelt hastighed, inden den blev bremset. Den har ikke været til fare for mennesker.