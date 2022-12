Løftebruden

Jakob Ellemann-Jensen, leder af Venstre, erklærede før valget til TV 2:

- Jeg kan godt love. Jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister.

TV 2’s journalist spurgte, om man slet ikke kunne forestille sig en situation, hvor Ellemann ville ændre holdning, men han svarede:

- Ordet ’aldrig’ er ret ultimativt. Her er jeg ultimativ.

Nu er han så gået i regering med Mette Frederiksen som statsminister ...

Wildcard

Reglerne for kåringen af Ekstra Bladets Nytårstorsk er klare. Hvert år skal ti kandidater nomineres, og det tal nåede vi med en del besvær ned på, inden vi gik i gang med årets præsentation.

Imidlertid har begivenhederne i den grad overhalet os. På baggrund af talrige opfordringer fra læserne og en veludviklet retfærdighedsfølelse ser vi os nødsaget til at tildele Ellemann et wildcard.

Sjældent har en kandidat så insisterende rakt ud efter den store fisk.

Jakob Ellemann er det ellevte og sidste bud på, hvem der skal have æren af Årets Nytårstorsk. Tegning Morten Ingemann

Bestil flere torsk

Samtidig er der en særlig skønhed over, at Ellemann nomineres i år, hvor vi mistede nytårstorsken over dem alle.

Jakob Ellemanns far, Uffe Ellemann, nåede at få Ekstra Bladets Nytårstorsk ikke færre end fem gange. Han var naturligt stolt af dem, og det fornøjede ham, da hans datter, Karen Ellemann, af læserne blev kåret til Ekstra Bladets Nytårstorsk i 2010:

- Jeg er så stolt, og jeg er samtidig glad på hendes vegne.

Og han tilføjede, at Karen Ellemanns lillebror var på vej ind i politik:

- Så I kan roligt bestille flere torsk, gnæggede han.

Skuffet

Allerede i 2020 opnåede Jakob Ellemann at blive nomineret, men statsminister Mette Frederiksen var det år en suveræn vinder.

Læsernes valg begejstrede slet ikke Uffe Ellemann:

- Det er jeg ikke tilfreds med. Det skuffer mig faktisk.

- Du havde håbet på en anden vinder?

- Ja, nu havde jeg jo selv afkom blandt kandidaterne, og ...

- Jeg kan fortælle, at din søn, Jakob Ellemann, landede på en fjerdeplads.

- Javel. Så må han nok arbejde hårdere i de kommende år, sagde Uffe Ellemann med fast stemme.

Og det må man sandt for dyden sige, at hans søn har gjort.

Rædselsfuld

Citatet i indledningen er kun et af mange eksempler på, at Jakob Ellemann sagde ét før valget og mente og gjorde det stik modsatte efter valget.

Han kaldte Mette Frederiksen ’rædselsfuld’ og sagde, at han ’ikke kom til at gøre Mette Frederiksen til statsminister'.

Og han erklærede:

’Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Det gør jeg ikke.’

Og:

’Danmark har ikke råd til fire år mere med Mette Frederiksen.’

Og:

’Jeg går til valg på en borgerlig-liberal regering. Og hvis der er én ting, som vi virkelig har til fælles i den blå familie, så er det, at det er det, vi går til valg på. Der ved man, hvad man kan regne med.’

Skandale

Inden valget lovede Ellemann, at der skulle gennemføres en advokatundersøgelse af minksagen:

’Vi mener, at der er brug for at sætte et ordentligt og værdigt punktum efter denne her skandale. Og en advokatvurdering er en naturlig måde at gøre det på.’

Og han sagde:

’Hvis støttepartierne ikke mener, at der skal være andet end en næse til regeringen, så vil den demokratiske skandale i vores land være fuldbyrdet.’

Og:

’Jeg kan bare sige helt klart, at ingen kan købe Venstre med ministerbiler i et fordækt forsøg på at undslå sig ansvaret for en skandaløs magtudøvelse.’

Da Ellemann efter valget fik en ministerbil, fandt han ud af, at en advokatundersøgelse er overflødig.

Rekord

Nu er det jo set før, at politikere løber fra deres valgløfter, men Ellemann har gjort det i et så overvældende omfang, at han formentlig har sat rekord.

Uffe Ellemanns søn er, som det fremgår, produktet af en tung social arv, og samtidig er han genetisk disponeret for at score nytårstorsken.

Den har han da også så rigeligt fortjent - og der kommer ikke en ny kandidat i morgen.

Dirty dancing

