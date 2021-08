Løftede restriktioner for en måned siden: Sådan går det i dag

'Farligt og uetisk eksperiment'.

Sådan kaldte flere tusinde forskere genåbningen i England, hvor de fleste restriktioner blev løftet.

I et åbent brev til det videnskabelige tidsskrift Lancet, argumenterede forskerne for, at det var for risikabelt at åbne op, skriver CNN.

Alligevel valgte regeringen at åbne efter pres fra især de forretningsdrivende.

England løftede for en måned siden coronarestriktionerne og kaldte det 'Freedom day'.

90 døde om dagen

De fleste restriktioner blev løftet 19. juli. Siden da har natklubber og sportsbegivenheder kørt på fuld kapacitet. Man behøver ikke længere bruge mundbind, bortset fra lufthavne og hospitaler, og fra mandag behøver folk, som er fuldt vaccinerede ikke længere at gå i karantæne, hvis de har været i nærkontakt.

Med omkring 90 døde om dagen, står det klart, at der er konsekvenser ved genåbningen.

- Det har været langt fra en succesfuld genåbning, lyder det fra Kit Yates, co-director for Center for Mathematical Biologi ved Bath Universitet.

Der er omkring 90 corona-relaterede dødsfald om dagen i England. Derudover er der omkring 800 mennesker, som søger hospitalshjælp på grund af Corona. Det presser hospitalsvæsenet mener ekspert. Foto: Ritzau Scanpix

Vacciner er ikke hele løsningen

Der er dog langt færre corona-relaterede dødsfald, end da pandemien var værst. Der ramte England omkring 1300 dødsfald om dagen. I disse dage er der cirka 800 mennesker, som søger mod hospitalerne om dagen af corona-relaterede årsager.

- Det har vores hospitaler ikke kapacitet til. Det betyder, at folk går glip af livreddende behandling, udtaler Kit Yates og fortsætter:

- Hvis andre lande skal lære noget af Storbritannien, så er det, at vacciner ikke er hele løsningen til problemet.

Ifølge Yates skal vaccinerne akkompagneres af masker, ventilation i skoler og på arbejde, tilpas mange teststationer, et sporings- og isolationssystem, samt støtte til isolation.