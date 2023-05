Løfter sløret: FBI lavede ulovlig overvågning

En hidtil hemmeligholdt retskendelse afslører, at FBI overtrådte reglerne for overvågning i forbindelse med George Floyd-protester og stormløbet 6. januar. Hundredvis af amerikanske statsborgere er derved overvåget ulovligt af efterretningstjenesten

FBI har haft snuden en tand for langt ned i amerikanske statsborgeres privatliv.

Det afslører en delvis offentliggørelse af en ellers hidtil hemmeligholdt retskendelse fra sidste år, der vurderede FBI's overvågning af amerikanere, der deltog i de voldsomme demonstrationer i forbindelse med henholdsvis politidrabet på George Floyd i 2020 og stormløbet mod Kongressen 6. januar 2021.

Det skriver flere amerikanske medier fredag, herunder New York Times.

Overvågning uden tilladelse

Sagen drejer sig om FBI's brug af overvågningsværktøjet Section 702, der - uden forhåndsgodkendelse - tillader efterretningstjenesten at overvåge udlændinge i USA, også selvom de taler med eller er i kontakt med amerikanske borgere.

Annonce:

Problemet er dog, at værktøjet kun må bruges, hvis der er en formodet mistanke om, at beskeder fra udenlandske borgere vil kunne opsnappe oplysninger om enten udenlandske efterretningstjenesters arbejde i USA - eller mulige forbrydelser forbundet til amerikanere.

Og disse forbehold levede FBI altså ikke levet op til, lyder det i den nyligt offentliggjorte retskendelse.

Fortsat kritik

Blandt krænkelserne var søgninger i systemet, der involverede mere end 100 amerikanere, der blev arresteret i forbindelse med George Floyd-protesterne, skriver nyhedsbureauet AFP. Et andet eksempel var en forespørgsel på oplysninger om 13 amerikanere, der var mistænkt for at være en del af stormløbet mod Kongressen i 2020.

Disse forespørgsler levede dog ifølge Justitsministeriet ikke op til kravene om, at der skulle være en begrundet forventning om at finde tegn på forbrydelser eller udenlandsk efterretningsarbejde, skriver nyhedsbureauet.

Ifølge New York Times skulle FBI have rettet op på sin praksis, siden overvågningssystemet blev misbrugt. Men i den nye retskendelse lyder det samtidig fra dommeren i den amerikanske efterretningsdomstol, at selvom FBI's tilladelse blev forlænget i 2022, er der stadig tegn på problemer.

'Problemer med at overholde reglerne for brugen af Section 702 har vist sig at være vedvarende og udbredt', udtalte dommeren Rudolph Contreras i retskendelsen.