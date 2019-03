Løgnen om ligestillingen

Det er vildt at tænke på, at det kun er lidt mere end 100 år siden, at kvinder fik stemmeret i Danmark.

Min mormor, Johanne Bro, levede i en tid, hvor hun ikke havde den demokratiske ret at kunne være med til at vælge, hvem der skal styre landet.

Min mor, Martha Madsen, blev født blot 11 år efter, at kvinderne fik stemmeret.

Hun kom ud at tjene som 15-årig, og ligesom min mormor blev hun gift med en landmand og arbejdede som medhjælpende hustru.

Da min far skiftede job og blev pedel på en skole, blev det min mors job at lave kaffe til lærerne og gøre rent på skolen.

Ulykken ramte familien, da min far døde i 1977. Jeg var 13, og min mor var 50. Nu stod hun uden mand, job og bolig i ét hug.

At se, hvordan hun klarede situationen, har præget mit syn på, hvad kvinder kan. I min optik er det alt.

Vi flyttede ind i et socialt boligbyggeri, et mindre hus med en dejlig have. Min mor købte en lille, rød bil og sendte en varm tanke til min far, som havde insisteret på, at hun skulle tage et kørekort.

Hun blev hjemmehjælper og arbejdede 12 dage i streg, havde to dage fri og så på den igen. Hun opfostrede mig og fik mig godt i vej.

I dag sidder jeg med udsigt til Rådhuspladsen som chefredaktør på Ekstra Bladet. Jeg står på skuldrene ikke alene af Martha og Johanne, men af en lang række andre kvinder og mænd, som har arbejdet for kvinders rettigheder.

Det er jeg meget bevidst om og taknemmelig for. Men jeg er også på det rene med, at vi ikke er der, hvor vi taler fuld ligestilling i Danmark. På papiret, jo. I realiteten, nej.

Arbejdsmarkedet er stadig kønsopdelt, og lønnen er stadig ulige. I toppen af samfundet ligger magten fortsat hos mændene. Over halvdelen af landets virksomhedsbestyrelser består kun af mænd, og i de to mest magtfulde udvalg på Christiansborg, Koordinations- og Økonomiudvalget, sidder kun én kvinde. Regeringspartiet Venstre har aldrig haft en kvindelig formand. Velkommen til virkeligheden, som vi siger på Ekstra Bladet.

Alligevel fylder spørgsmålet om ligestilling meget lidt i debatten og på den politiske dagsorden. Vi kan ikke lide at tale om det. Øremærket barsel, puha, hvad bilder EU sig ind at komme med krav om det? Kvoter? Nej, nej. Så vil kvinder uden evner jo bare blive taget ind i lederjobs, som de ikke dur til.

Jeg glæder mig over, at der i øjeblikket lyder flere røster fra toppen af erhvervslivet - fra magtmændene - som slår til lyd for, at der skal gøres noget ved manglen på kvinder i de øverste lag. De ved nemlig godt, at der er uudnyttet potentiale. At ingen og intet udvikler dig, hvis ikke du ser tingene fra diverse perspektiver. Og at vi er ved at sakke bagud i forhold til de lande, vi sammenligner os med.

Så jeg er optimist. Men vi trænger allesammen til et los bagi. Man skal erkende problemet, før man for alvor kan gøre noget ved det. Vi skal allesammen - kvinder og mænd sammen - have gang i den samtale.

Derfor sætter Ekstra Bladet i slutningen af denne måned fokus på ligestillingen i en række artikler. Vi lægger op til en god, konstruktiv debat kvinder og mænd imellem ved et brag af et fyraftensmøde i Pressen på Rådhuspladsen 4. april med en lang række stærke debattører og engagerede borgere. I den kommende tid fortæller vi meget mere om detaljer og tidspunkter.

Det er #ligenu, mænd og kvinder kan løfte ligestillingen sammen og gøre en forskel, så vi også kommer til at rykke os markant de næste 100 år. Jeg håber, du vil være med.

Bestil billet på ekstrabladetbillet.dk.