Løhde erkender: - Danske patienter har ikke lige rettigheder

Ekstra Bladet har afsløret kæmpe ulighed og absurde ventetider i det danske sundhedsvæsen. Nu indrømmer minister Sophie Løhde, at der kun på papiret er lige sundhedsrettigheder i Danmark

Ekstra Bladet har dokumenteret kæmpe ulighed og absurde ventetider i det danske sundhedsvæsen. Nu indrømmer indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde, at der kun på papiret er lige rettigheder i Danmark

Tusindvis af danskere venter årevis på hjælp i sundhedsvæsenet. Havde de haft en sundhedsforsikring, havde de kunnet komme til langt hurtigere, som Ekstra Bladet flere gange har dokumenteret.

Den opdeling af danskerne på et a- og b-hold er ikke i orden, erkender Sophie Løhde under torsdagens pressemøde om en ny akutplan.

- Vi har på Ekstra Bladet dokumenteret folk, der venter årevis - nogle op til 14 år - på at komme til i sundhedsvæsenet. Hvis man har en sundhedsforsikring, kan man komme til indenfor en måned. Det er Venstres politik, at der skal være lige adgang til sundhed for alle. Er der det i dag?

- I dag har vi lige rettigheder på papiret, i den lovgivning vi har vedtaget, men vi har det jo ikke i praksis. Der bliver en øget ulighed, fordi mennesker, der har mange penge stående på bankkontoen eller har en fed sundhedsforsikring, kan komme til og blive behandlet på et privathospital, mens andre ikke kan, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde til Ekstra Bladet.

- Den form for ulighed går ikke, og det vil vi ikke. Vi kan ikke være bekendt overfor patienter at sige: 'I skal vente 13 år på at blive opereret', det er helt uacceptabelt.

- Så hvornår vil der være lighed i vores sundhedsvæsen?

- Jeg tror, det vil være en opgave for den til hver tid siddende regering at skabe mere lighed i vores sundhedsvæsen, lyder det fra ministeren.

Sophie Løhde præsenterede torsdag en aftale indgået mellem regeringen og Danske Regioner om nedbringelse af ventetider. Foto: Emil Agerskov

Aktuelt venter i omegnen af 85.000 patienter på at blive behandlet, fortæller Sophie Løhde i et interview med Ekstra Bladet.

- Så det er jo en kæmpestor opgave, der nu skal løses. Og det er derfor, jeg er fuldt optaget af som indenrigs- og sundhedsminister, at vi nu lander en aftale om en akutplan, så vi kan få nedbragt de alt for lange ventetider.

- Jeg ønsker jo ikke, vi skal leve i et samfund, hvor du er afhængig af at skulle have en sundhedsforsikring.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt om en læge, der har forsikret sig selv for at undgå de lange ventetider i sundhedsvæsenet. Læs mere her.

