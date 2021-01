Løkke-dukke brændt af: Vil have undskyldning

Landets tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen kalder det 'under lavmålet' og vil have en undskyldning efter dukke-afbrænding.

Det skriver han på Twitter.

Den 'folkevalgte politiker', som han henviser til, er nuværende borgmester for teknik- og miljø i København, Ninna Hedeager Olsen (EL).

Hun har deltaget i en Sankt Hans-fest, hvor en heks/dukke med et billede af Lars Løkke blev brændt af.

'En folkevalgt fra Enhedslisten har hygget sig med at brænde mig af på et sankthansbål. Under lavmålet - en undskyldning er vel på sin plads. Rokker dog ikke ved, at gårsdagens afbrænding af MF-dukke er en regulær trussel, som der skal slås hårdt ned på. Rimer ikke på demokrati,' er den fulde ordlyd i Løkkes opslag, hvor han samtidig henviser til den æfbrænding af en Mette Frederiksen-dukke, der fandt sted lørdag.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nina Hedeager Olsen, der beklager optrinnet, men undskylder ikke direkte. Derudover har vi været i kontakt med Enhedslistens politiske leder Pernille Skipper.

'Jeg har ikke været bekendt med det her, før i dag (søndag, red.), men har fået bekræftet, at Ninna Hedeager har deltaget i en Skt Hans, hvor 'heksen' var påklistret et billede af Lars Løkke. Det synes jeg, er langt over grænsen og udtryk for rigtig dårlig dømmekraft.'

Skipper uddyber dog, at hun ikke er den rette til at bestemme, hvorvidt det får konsekvenser for Ninna Hedeager Olsen.

Ninna Hedeager Olsen har dog allerede meddelt, at hun ikke vil genopstille ved kommunalvalget i år.

