Løkke i kødet på Mette F.: Sig strategien højt

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen opfordrer statsminister Mette Frederiksen til at lægge kortene på bordet og afsløre strategien for genåbning af samfundet

For en uge siden annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S), at regeringens håb var at kunne begynde den gradvise genåbning af Danmark efter påske.

Endnu er en strategi ikke præsenteret offentligt, og det møder nu kritik fra tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

I et debatindlæg i B.T. går Løkke nu i kødet på Mette Frederiksen og opfordrer kraftigt til, at strategien for genåbningen lægges frem.

'JEG HAR FOR LÆNGST passeret det punkt i mit liv, hvor jeg har brug for at bestå popularitetsmålingerne. Derfor tør jeg godt rejse spørgsmålet: Hvad er egentlig strategien for at bringe Danmark gennem Corona-krisen? MON IKKE DANSKERNE er modne nok til at få det fortalt ligeud,' skriver han.

Forslaget fra den tidligere statsminister går på en strategi, hvor sundhedsvæsenet presses til det yderste, så man sikrer den såkaldte flokimmunitet og undgår at ødelægge økonomien.

Nye hjælpepakker

Lars Løkke Rasmussen opfordrer desuden regeringen til at sørge for en forlængelse af de økonomiske hjælpepakker.

Han foreslår i debatindlægget, at man ser på forlængelse af hjælpepakken til rejsebranchen, som udløber 13. april.

Derudover bør man ifølge den tidligere statsminister gøre mere for virksomheder, som ellers risikerer at gå konkurs.

