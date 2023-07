Løkke reagerer: Skamfuldt

Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), tager kraftig afstand til afbrændingen af Koranen i København mandag.

Det oplyser Udenrigsministeriet på Twitter.

'Danmark fordømmer dagens afbrænding af Koranen, som blev udført af meget få individer. Disse provokerende og skamfulde handlinger repræsenterer ikke den danske regerings synspunkter. Appel til alle til at deeskalere - vold må aldrig være svaret,' udtaler han.

Mandagens demonstration foran den irakiske ambassade var arrangeret af gruppen Danske Patrioter.

En livestream via Danske Patrioters Facebook-side viste en bog, der brændte. Og Ifølge Reuters var det en koran, der blev afbrændt.

Fordømmer

Tidligere mandag var Irak også ude at fordømme koranafbrændingen.

Det statslige irakiske nyhedsbureau INA citerede her landets udenrigsministerium for, at myndighederne i EU's lande 'hurtigt bør genoverveje den såkaldte ytringsfrihed og retten til at demonstrere'.

Tyrkiet fordømmer ligeledes ifølge nyhedsbureauet Reuters Danmark, mens også Algeriet har reageret på koranafbrændingerne.

Det nordafrikanske land har indkaldt Danmarks ambassadør i landet og Sveriges chargé d'affaires til samtaler for at fordømme afbrændingerne. Det oplyser det algeriske udenrigsministerium i en udtalelse ifølge Reuters.

Store protester

I weekenden var der i Irak igen protester mod afbrændinger af Koranen i Danmark og Sverige.

Lørdag morgen forsøgte nogle af demonstranterne at storme ind i et område i den irakiske hovedstad, Bagdad, hvor blandt andet den danske og svenske ambassade ligger.

Torsdag i sidste uge blev den svenske ambassade udsat for et stormløb af demonstranter. Der blev også sat ild til bygningen.