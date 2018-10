Løkke: Vi har været vidne til skammelige eksempler på hvidvask og bedrageri

Antikorruptionskonference nummer 18 har i disse dage Danmark som vært. Statsministeren medgav i sin åbningstale, at hvidvask og bedrageri er gift for ethvert samfund. Vi skal finde balancen mellem tillid og agtpågivenhed, lyder det fra formand for Transparency International

Statsminister Lars Løkke åbnede antikorruptionskonferencen IACC med at konstatere, at intet land i verden kan se sig fri for korruption.

- Og lad os bare være ærlige. Danmark har også plads til forbedring, lød det fra Lars Løkke på talerstolen i Bella Centeret i København.

- I løbet af de seneste par måneder har vi været vidne til skammelige eksempler på hvidvask og det, der ser ud til at være bedrageri med offentlige midler, lød det fra statsministeren til de mere end 1200 mennesker fra over 100 forskellige lande, der var mødt op for at diskutere, hvordan vi kan komme korruption til livs.

Selvom Danmark er et af verdens mindst korrupte lande falder konferencen midt i flere højaktuelle svindelsager.

Hvidvasksagen med Danske Bank, udbytteskattesagen, hvor 12,7 milliarder er fosset ud af den danske statskasse, og den eftersøgte Britta Nielsen, der er sigtet for at svindle med 111 millioner kroner.

Handling bag ordene

En af hovedtalerne på konferencen var formand for den danske afdeling af antikorruptionsbevægelsen Transparency International, Natascha Linn Felix. NGO'en har været med til at arrangere konferencen.

Ifølge formanden skiller konference nummer 18 sig ud ved, at der er et meget stort 'call-for-action' som Natascha Linn Felix formulerer det. For første gang har konferencen nemlig stort fokus på at sætte handling bag ordene.

- Jeg håber rigtig meget, at det ikke bare bliver en genfremsættelse af de samme luftige løfter. Jeg synes, statsministeren i sin åbningstale gav udtryk for en bevidsthed om, at der også er svagheder i Danmark, som vi skal placere, siger formanden til Ekstra Bladet.

Den rette balance

Natascha Linn Felix mener, at danskerne skal genfinde finde den rette balance mellem vores grundlæggende tillid og en agtpågivenhed over for systemer.

- Vi stoler på hinanden, og den her tillid bliver måske nogle gange glemt. Den tillid er så utrolig meget værd og god til at forebygge korruption, siger hun.

Formanden peger på helt konkrete initiativer, der kan gøres mere ved i Danmark.

- Mere gennemsigtighed omkring partistøtteregler, lobbyregistre og et adfærdskodeks for folketingsmedlemmer. Så vi ved, hvor mange gaver de modtager eksempelvis. Der er masser at tage fat om, som også er dejligt konkret, siger formanden.

Samuel Frimand-Meier, 26 år, studerer statskundskab på Københavns Universitet, fra Hillerød. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Danske deltagere: - Jeg begynder at tvivle lidt på staten

En af dem, der mandag er mødt op til konferencen er den 26-årige statskundskabsstuderende Samuel Frimand-Meier.

- Jeg synes først og fremmest de verserende sager i Danmark om svindel viser, at hvis man vil korruption til livs, så skal man starte helt oppe i de høje luftlag. At man starter med hele strukturen i samfundet. Og får fat i de store skurke først, siger Samuel, der mener, at vi kun har set toppen af isbjerget i forhold til sager om korruption.

Tobias Soldath Detlefsen, 18 år, elev på Gladsaxe Gymnasium, fra Gladsaxe. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Den 18-årige gymnasieelev Tobias Soldath Detlefsen fra Gladsaxe Gymnasium er meget overrasket over, at sager som den med svindelmistænkte Britta Nielsen og Danske Bank kan finde sted.

- Især et land som Danmark der stort set ikke har noget korruption i forhold til andre lande. Jeg begynder at tvivle lidt på staten. Om det er rigtigt, det vores politikere siger og gør, siger han.

Ken Graversen, 49 år, stifter af Timbed, fra Aarhus. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Den 49-årige Ken Graversen har firmaet rådgivningsfirmaet Timbed i Aarhus. Han er på konferencen for at deltage i en workshop om smørepenge - penge, der anvendes til bestikkelse.

- Det er rigtig godt, at der bliver sat fokus på det her. Hele italesættelsen af korruption gør jo også, at politikere og embedsmænd rundt omkring i verden ikke længere kan ignorere problemet.

- Spørgsmålet er, om vi har glemt at holde øje, fordi vi har så stor tillid til hinanden i Danmark. Men jeg mister ikke tilliden, og jeg tror på, at vores systemer i Danmark er solide, siger Ken Graversen.

Cille Hald Egholm, 19 år, studerer statskundskab på Københavns Universitet, fra Nordvest. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

19-årige Cille Hald Egholm læser også statskundskab. Konferencen har været med til at åbne hendes øjne op for, hvor 'superprivilegerede' vi er i Danmark i forhold til andre lande. Men hun er også blevet chokeret over de verserende sager i Danmark.

- Det viser jo lidt, at hele det her ønskebillede, man har haft om Danmark, om at alt er skide godt, egentlig ikke er helt sandt. Selv i lande, hvor vi generelt ikke er korrupte, der sker der også korruption. Det sker i mørket bag lukkede døre, uden at man opdager det. Men jeg synes generelt, jeg har stor tillid til den måde, landet bliver forvaltet på, siger hun.