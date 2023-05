Løkkes hovedpine: Holder dør på klem for 'terror-tvilling'

Hun tilsluttede sig Islamisk Stat som 16-årig. Hun er kendt som den ene halvdel af 'terrortvillingerne' og er af PET og FE vurderet til at være en mulig trussel. Sidste år – inden udenrigsministerposten – slog Lars Løkke Rasmussen fast, at hun ifølge ham kan komme 'hjem'. Nu har Ekstra Bladet mødt hende

Al-Roj, Syrien (Ekstra Bladet): Hun tilsluttede sig det selvbestaltede kalifat, da hun var bare 16 år gammel.

Hun er ifølge flere medier enke efter en ISIS-kriger og har tidligere afvist at forlade Islamisk Stat.

Hun har ifølge de danske efterretningstjenester selv modtaget våbentræning.

Samme efterretningstjenester har ifølge Ekstra Bladets oplysninger placeret hende i den høje ende af den skala, der bruges til at vurdere, hvor stor en fare de enkelte kvindelige syriensfarere udgør.

Og så kan hun snart være på vej til Danmark.

I hvert fald fastslog Moderaternes Lars Løkke Rasmussen sidste år, at de sidste kvinder, der har dansk tilknytning, og som er fanget i Syrien med deres børn, kan hentes ’hjem’, hvis det står til ham.

Samme Lars Løkke Rasmussen har som bekendt sidenhen indtaget udenrigsministerposten og har derfor nu betydelig indflydelse på regeringens igangværende forhandlinger om, hvad der skal ske med de sidste kvinder og børn.

Kvinden, Ekstra Bladet har mødt, delte i 2015 dette billede på sin Twitterprofil. Ifølge avisen The Telegraph sammen med teksten 'Fun day training for self defence in the Islamic state with humble sisters'. Privatfoto.

Vil have 'basale menneskerettigheder'

Kvinden, der i dag er 25 år, er af somalisk afstamning, men levede de første cirka seks år af sit liv i Danmark, inden hun og hendes familie flyttede til England.

Fordi hun er født i Danmark, havde hun dansk statsborgerskab, indtil den daværende socialdemokratiske regering i 2020 tog det fra hende.

Nu længes hun efter at komme tilbage til Danmark, fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende i den kurdisk kontrollerede fangelejr i al-Roj, hvor hun de seneste år har opholdt sig med sin seksårige søn.

- Mine drømme og ønsker er at komme til Danmark med min søn og opfostre ham på en normal måde. Jeg vil gerne have basale menneskerettigheder, siger hun til Ekstra Bladet.

'Terrortvillingerne'

Kvinden, der ikke har ønsket sit navn nævnt i denne artikel, ramte sammen med sin tvillingesøster første gang adskillige britiske og danske avisspalter, da de i 2014 rejste fra deres forældres hjem i byen Chorlton ved Manchester til Tyrkiet og videre over grænsen til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat.

De fik hurtigt tilnavnet 'terrortvillingerne' og har siden da været fulgt ganske tæt af både den engelske og danske presse.

Begge kvinder er flere steder blevet beskrevet som akademisk fremme i skoene - men ingen af dem taler dansk.

Bon'er ud på trussels-skala

Flere medier har ad flere omgange desuden bragt billeder, de to søstre skulle have delt på deres sociale medier i løbet af deres tid i kalifatet.

Herunder flere billeder af fuldt tildækkede kvinder med store automatiske skydevåben.

Dette billede blev ligeledes delt på den ene af de to kvinders Twitterprofil, mens hun opholdt sig i kalifatet. Privatfoto.

Hvorvidt de pågældende billeder forestiller kvinderne selv, er aldrig blevet endeligt be- eller afkræftet, men kvinderne har ifølge en trusselsvurdering fra PET modtaget våbentræning i Islamisk Stat.

I foråret 2021 lavede PET og FE desuden vurderinger af, hvor farlige de enkelte kvinder, der har dansk tilknytning og som opholder sig i den syriske lejr, menes at være. Her blev de to søstre ifølge Ekstra Bladets oplysninger placeret i den høje ende af den skala, man vurderede ud fra.

De øvrige kvinder lå betydeligt lavere.

- Min søn lider

Alt, der har med kvindens fortid og ansvar at gøre, ønsker hun dog ikke svare på, da Ekstra Bladet spørger.

- Forstår du, hvis mange danskere er bange for dig og ikke vil have dig tilbage til Danmark?

- Jeg tror, du skal tale med min advokat.

- Hvis du får muligheden for at komme til Danmark, vil du jo skulle for retten – accepterer du det?

- Det må du tale med min advokat om, siger hun.

Hendes seksårige søns helbredsmæssige tilstand vil hun dog gerne berette om.

- Min søn lider. Han har vejrtrækningsproblemer, og lægesituationen er virkelig ringe her. Han har mistet store dele af hørelsen og er nu delvist døv. Så han lider bare meget, siger hun og tilføjer, at sønnen for nylig skar sin arm på lejrens indhegning i en sådan grad, at han måtte sys med flere sting.

Vil ikke adskilles

Den danske regering har stadig ikke fundet fælles fodslag på spørgsmålet om, hvad der skal ske med de resterende kvinder med dansk tilknytning og deres tilsammen tre børn, der alle blevet vurderet til at være meget syge.

Moderaternes formand, i dag udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, skrev på Twitter i april måned sidste år, at han mener, at børnene, der alle har dansk statsborgerskab, skal hjem, og at mødrene 'om fornødent' må følge med. Han har afvist at stille op til interview med Ekstra Bladet i forbindelse med denne artikel.

Socialdemokratiet og Venstre har omvendt både før og efter valget fastslået, at de på ingen måde mener, at mødrene er velkomne.

Deres tilsammen tre børn må dog gerne komme, mener de to partier.

Et tilbud, en række organisationer har kritiseret, og som kvinden også selv blankt afviser over for Ekstra Bladet.

- Lægerne har rådet mig til ikke at lade mig adskille fra ham, fordi det kun vil traumatisere ham yderligere, og det kan ifølge dem påvirke hans hjerte. Jeg er ikke specialist, men jeg er nødt til at følge lægerne og psykiaternes råd, siger hun.

