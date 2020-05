Løkkes råd til Mette: Byg nordisk vaccinefabrik

Ekspert: Ikke den sidste pandemi

Politikerne kan ikke bare ligge på den lade side, når coronaen er overstået. Der kommer med garanti en ny, advarer Else Smith, tidligere adm. direktør i Sundhedsstyrelsen og med en fortid som afdelingschef på Afdelingen for Epidemiologisk Forskning på Statens Serum Institut (SSI).

– Det her er ikke den sidste pandemi. En ny global virus vil komme – og derfor skal vi have evalueret grundigt på den nuværende situation og få tænkt igennem, hvordan vi forbereder os fremover.

– Sådan noget her kan ikke besluttes, når krigen er startet. Det skal være en del af planlægningen og beredskabet, siger hun.

Else Smith er enig i statsminister Mette Frederiksens (S) udmelding om, at det offentlige bliver nødt til at have bedre kontrol med vaccineproduktionen.

– Hvis vi ønsker at have vaccineproduktion på offentlige hænder, er det for småt med kun en dansk produktion. Der vil EU være et mere oplagt sted at placere det – også fordi man kan have et apparat, der kører i ’fredstid’, og som kan slå over, når der kommer en pandemi.

– Det kan også være, at man kan genoplive tanken om et nordisk samarbejde, men det bliver svært. Vi har ikke længere en mulighed for at lægge det i Danmark, fordi vi har solgt produktionen fra. Det kræver, at man denne gang kan blive enige med Sverige, der er et meget større land, siger hun.