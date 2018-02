Lønfest i Jyske Bank: Bosser vælter sig i millioner

Jyske Banks ordførende direktør Anders Dam plejer at være branchens frække dreng, men når det kommer til at holde tegnedrengen ved lige, er han lige så god til at modtage millioner i lønforhøjelse som sine kolleger:

Ikke nok med, at han har fået en lønforhøjelse på 900.000 kroner, og nu har en årsløn på 8,1 millioner kroner. Det er også lykkedes topchefen at få en solid pensionsordning på benene. Således har han optjent 2,2 millioner kroner i såkaldt 'senioropgørelse', hvilket betyder, at pengene bliver udbetalt, når han fratræder sin stilling.

Sendte gebyrgribbene til tælling: Den dag Anders bare fik nok

Det er dog ikke kun Anders Dam, som er blevet forkælet med en tungere tegnedreng. I alt fik Jyske Banks direktion 8,7 millioner kroner mere i lønningsposen, end tilfældet var sidste år.

Tak for nu: her er millioner

Ud over de generelle lønforhøjelser er der nemlig udbetalt en af disse seniorgodtgørelser. Det er sket til den pensionerede direktør Sven A. Blomberg, der fik 6,5 millioner kroner med sig ud ad døren i forbindelse med sin pensionering.

Bankens ledelsen har dog også formået at kræve endnu flere gebyrer op fra kunderne gennem det seneste år. Mens der i 2016 blev opkrævet gebyrer og provision op for 1,5 milliarder kroner, lykkedes det bankens ledelse at klemme 28 procent mere ud i 2017, hvor der i alt blev opkrævet gebyrer for to milliarder kroner.

I alt ender Jyske Bank med et resultat på 3,1 milliarder kroner.