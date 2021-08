Lønkaos hos strejkende sygeplejerske: - Jeg er så magtesløs

Lene Gantzel har mistet overblikket over sin løn, efter hun er blevet tvunget i strejke. Nu orker hun ikke mere. Fagforeningen og arbejdsgiverne danser ude at trit, men regningerne løber stadig ind

Mens Dansk Sygeplejeråd (DSR) udvider strejken, lider medlemmerne. Regningerne skal betales, men pengene udebliver.

Manglende fradrag, fratrukket løn og flere tusinde kroner, der mangler i udbetalingen. Problemerne hober sig op for de sygeplejersker, som er udtaget til strejke. De betaler prisen - i kroner og øre.

Frustrationerne lyser ud af Lene Gantzel. Hun føler sig taget som gidsel i sin egen fagforening. Stavnsbundet og uden muligheder.

- Det har overrasket mig, at der er så meget rod med lønnen. Det kunne jo være fedt, hvis lønudbetalingen var ordnet mellem regionen og DSR, så vi ikke står som stavnsbundet og skal finde hoved og hale i det hele.

- Jeg mangler cirka det halve af, hvad jeg plejer at få, siger Lene Gantzel.

DSR skriver selv: 'Medlemmer skal stilles lige økonomisk ved konflikt, uanset om de er udtaget til strejke, lockout eller ingen af delene,' men virkeligheden er en anden.

Formanden i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, har sendt sine medlemmer på strejke. De er mere værd - men rod i udbetalingerne får netop Lene Gantzel til at føle sig mindre værd. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Trukket i løn

Først oplevede Lene Gantzel, at hun fik trukket 12.000 kroner efter skat. Dem havde hun tilsyneladende fået for meget af regionen som følge af strejkens begyndelse 19. juni.

Derefter indrømmede regionen, ifølge Lene Gantzel, sin fejl, fordi de havde trukket beløbet efter skat. Så fik hun pengene retur, hvorefter regionen trak en måneds løn tilbage. Nu har hun totalt mistet overblikket over sin løn.

- Vi kan ikke se ud fra vores lønsedler, hvordan de finder frem til de forskellige beløb. Og vi er ikke blevet varslet om det. Så det er et stort kaos. De ville kunne sige hvad som helst, uden jeg ville vide, om det var korrekt.

- Hvis du havde fået fat i mig torsdag eller fredag, havde jeg tudbrølet. Jeg kan ikke være i det. Jeg er så magtesløs. Det er det værste, siger Lene Gantzel.

Slunken husholdning

Lene Gantzel har lidt på kistebunden, fordi hun knoklede de første fem måneder af året. Men der skal ikke gå længe, før husholdningen begynder at lide under de manglende udbetalinger.

- Jeg tænker, at jeg har næste måned, før det begynder at gøre rigtig ondt på pengepungen. Det er frustrerende at være i.

- Jeg er træt af at strejke, fordi jeg ikke har tillid den danske model, og fordi jeg nu som strejkende er kommet massivt i klemme mellem DSR og regionen, lyder det knastørt fra Lene Gantzel.

Hun kritiserer DSR for uoverskuelige og unødvendigt indviklede anvisninger, når sygeplejersker skal søge strejkeydelser.

Kritikken anerkender næstformanden i DSR, Anni Pilgaard.

- Den tager jeg på min kappe. Da vi hørte, det var helt forfærdeligt at navigere i, afholdt vi akutte møder for at få det korrigeret.

- Det var skrevet i økonomiske termer og var svært forståeligt. Jeg lægger mig fladt ned. Det var ikke orden, siger Anni Pilgaard.

Anni Pilgaard anerkender problemer med lønnen. - Det er slet ikke i orden, siger hun. Foto: Linda Johansen/Ritzau Scanpix

DSR beklager

Hvem der skulle benytte fradraget, DSR eller regionerne, har givet anledning til hovedpine. Regionerne brugte fradraget i første måned af strejken, men slog pludselig over på bikortet under strejken, hvilket overraskede DSR.

Dermed havnede sygeplejerskernes fradrag mellem to stole, hvorfor fradraget er udeblevet, og mange tusinde kroner mangler i udbetalingen.

- Jeg beklager virkelig meget, at hun er kommet i den her situation. Jeg tager min andel af ansvaret, men jeg kunne også godt tænke mig, at det var en anelse nemmere at danse tango med regionerne og kommunerne.

- Jeg synes godt nok ikke, at de har været særlig imødekommende over for dem, de er arbejdsgivere over for, når strejken er forbi. Vi har ikke danset i trit, siger Anni Pilgaard.

I samme ombæring opfordrer hun sine medlemmer til at kontakte DSR og oplyse et acontobeløb, så deres medlemmer kan få betalt deres regninger.

- Og så vil jeg bede hende om at være langmodig så længe konflikten varer, fordi jeg lover hende, at pengene bliver efterregnet til sidst, siger Anni Pilgaard.