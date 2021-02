Lørdagens smittetal er det laveste i knap fem måneder

Der er fundet yderligere 274 smittet med covid-19. Det viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut lørdag.

Med i opgørelsen indgår ikke de lyntest, som er foretaget af de aktører, som samarbejder med regionerne.

Antallet af nye smittetilfælde er det laveste på et døgn siden 9. september, hvor der blev registreret 251 nye smittetilfælde.

Her blev der dog foretaget færre end halvt så mange prøver, som der indgår i lørdagens smittetal.

De 274 smittede personer er fundet i 124.348 test, hvilket svarer til, at 0,22 procent af prøverne har været coronapositive.

Det er den laveste positivprocent siden slutningen af august. Her blev der dog foretaget markant færre test.

Lørdagens smittetal er ifølge Christian Wejse, lektor i global sundhed ved Aarhus Universitet, positiv læsning.

Med de mange prøver er smittetallet et udtryk for, at der er lidt smitte i samfundet lige nu, vurderer han.

- Der er få smitsomme personer, sammenlignet med hvor vi stod for bare et par måneder siden. Det er rigtig positivt, siger han.

Han peger dog på, at den mere smitsomme britiske virusvariant B117, der fortsat spredes i samfundet, er jokeren.

- Det er ikke en del af dagens tal. Men ikke desto mindre er det også en del af virkeligheden, siger Christian Wejse.

Virusvarianten er grunden til, at der i starten af året blev skruet op for restriktionerne. Den vurderes at blive den dominerende variant i samfundet i midten af februar.

Christian Wejse mener dog, at dagens smittetal er med til at understøtte, at det giver mening at se på, om mere kan genåbnes mere.

- Men det kan godt være, vi kommer til at kigge ind i noget, som vi også har set i dag med en ny nedlukning, hvis der kommer udbrud.

Han henviser til, at de yngste skoleklasser i Ishøj, som mandag fik lov til at vende tilbage til skolen, sendes hjem igen på grund af høj smitte i kommunen.

Antallet af indlagte med covid-19 fortsætter med at falde på landets hospitaler. 308 er indlagt, hvilket er det laveste siden 6. december.

Der er altså blot indlagt omkring en tredjedel af, hvad der var tilfældet i starten af januar. Her var over 900 smittede indlagt.

25 coronasmittede er blevet indlagt siden fredagens opgørelse, men det samlede antal indlagte falder med 29. Det skyldes, at der også er sket udskrivelser.

Data om dødsfald er ikke opdateret lørdag. Det skyldes driftsforstyrrelser i dødsårsagsregistret.

I alt har 166.555 danskere - svarende til 2,86 procent af befolkning - fået de to stik, der kræver at være vaccineret mod covid-19. Det er 7496 flere end fredag. 57.409 har fået første stik.