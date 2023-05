Løser 50 år gammelt mysterie ved et tilfælde

Skibet sank pludseligt i oktober 1973, men hvor blev det af?

Det har maritime efterforskere spurgt sig selv om i 50 år.

Nu har de svaret.

Under en tur i havets dyb ud for Tasmanien fandt et forskerhold nemlig MV Blythe Star, som ikke er set, siden den gik til bunds under en tur fra Hobart til King Island.

Dermed et et gammelt mysterium løst.

Frygtelig skæbne

En undersøgelse af en udbåds færden i farvandet ved Tasmaniens sydvestlige punkt ledte tilfældet et forskerhold fra CSIRO-Instituttet på sporet af kystfragtskibet i april.

Det skriver The Guardian.

Skibet begyndte ud af det blå at tippe til styrbord, før det kæntrede i 1973.

De ti besætningsmedlemmer ombord klamrede sig fast til en oppustelig redningsbåd i ni dage under grusomme vejrforhold, før de til sidst kom i land ved Deep Glen Bay på Forestier-halvøen.

Her havde én af mændene allerede mistet livet. På den efterfølgende tur til fods efter søgen på hjælp omkom tre yderligere besætningsmedlemmer - formentlig af udmattelse.

De resterende seks medlemmer blev ifølge det britiske medie først reddet næsten to uger efter skibsforlisen. Siden da har man søgt efter MV Blythe Star uden held.

Hos CSIRO er man nu glade for endelig at kan lukke det sidste kapitel i historien.

Catherine King, der både er australsk minister for infrastruktur, transport, regional udvikling, samt minister for lokalregeringen på Tasmanien, skriver i et tweet, at historien om er en påmindelse om de farlige forhold, som sømænd arbejder under.