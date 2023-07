Løser mysterium efter 24 år: Det var en kvinde

Forskere er endelig blevet en hel del klogere på et opsigtsvækkende fund gjort på Scillyøerne.

I årtier har de således forsøgt at finde ud af, om jordiske rester af en kriger fundet i en 2000 år gammel i 1999 grav tilhørte en mand eller en kvinde.

Og nu er svaret kommet: der er tale om en kvindelig kriger fra Jernalderen. Det skriver The Guardian.

Sværd og spejl

Kvinden blev fundet med et sværd af kobber og et skjold ved sin side - genstande ofte associeret med mænd. Men også en broche og et bronzespejl blev fundet i graven, skriver mediet.

Forskerne bag identifikationen mener, at spejlet muligvis kan være blevet brugt til at kommunikere og signalere til andre under såkaldte 'raids' eller overraskelsesangreb.

- Selvom vi ikke kan være helt sikre på betydningen af de genstande, der er fundet i graven, antyder kombinationen af et sværd og spejl, at denne kvinde have en høj status i hendes gruppe.

- Hun har måske haft en lederrolle, hvor hun har organiseret og ført an i overraskelsesangreb på andre grupper, siger biolog med speciale i det menneskelige skelet Sarah Stark.

Sådan så sværdet og spejlet i graven ud. Foto: Isles of Scilly Museum Association

Hun tilføjer:

- Det kan betyde, at kvindelig involvering i plyndringstogter og andre typer af vold var mere almindeligt i Jernalderen, end vi tidligere har troet.

Ny metode løste mysterium

Årsagen til, at det har taget over 20 år at bestemme kønnet på krigeren, er, at knoglerne var for opløst til, at man kunne udvinde dna fra dem.

Man fandt således kun, hvad der svarer til cirka 150 gram knogler og tænder i graven.

Nyere teknologi har dog gjort det muligt at bestemme køn ved hjælp af tændernes emalje, og det var sådan, man - med 96 procents sandsynlighed - endelig løste mysteriet om kvinden.