Løsladt efter 20 år: Sådan fejrede hun det

Hvad foretager man sig, hvis man netop er blevet løsladt efter 20 år som uretmæssigt fængslet for drabet på sine fire børn?

Det er der én, der kan svare på, og hun hedder Kathleen Folbigg. Den australske kvinde, der netop er blevet løsladt, efter ny forskning fra Danmark med beviste hendes uskyld.

Den første aften tilbragte hun med Tracy Chapman. Altså ikke dén Tracy Chapman, sangerinden, men hendes bedste veninde, som hun ikke har spist en middag med i 20 år.

Og sammen delte de en pizza og hvidløgsbrød, fortæller Tracy Chapman i højt humør til The Guardian.

En rigtig seng

Ned røg også drinks med kahlua og cola, der alt sammen udgjorde fejringen af Kathleen Folbiggs første aften tilbage i friheden.

- Vi fik bare lov til at nyde hinandens selskab og tilbringe en masse tid med mine hunde, siger Tracy Chapman til mediet.

- Hun sov for første gang i en rigtig seng og drak en kop te af en rigtig kop og med en rigtig ske til at røre med. Det lyder alt sammen banalt for jer, men hun er meget taknemmelig.

- Hun sagde, at det faktisk var første gang, hun har sovet ordentligt i 20 år, siger Tracy Chapman videre.

Tracy Chapman i front. Hun og Kathleen Folbigg kunne endelig sætte sig sammen og spise en middag for første gang i 20 år. Bag hende, i den røde jakke, står Folbiggs advokat, Rhanee Rego. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Ny teknologi

Var man af uransagelige årsager i tvivl, så er der altså også sket noget med verden på 20 år. Også det kan man bare spørge Kathleen Folbigg om.

Ganske forventet var det 'forvirrende' med al den nye teknologi, der er kommet til, skriver The Guardian.

- Hun kiggede i ærefrygt. Selv om fjernsynet sagde hun: 'Åh Gud, se fjernsynet, det har så mange funktioner', siger Tracy Chapman.

Tracy Chapman fortæller desuden, at hendes kinder er helt ømme efter at have smilet så meget aftenen igennem.

- Der er ingen had i hendes hjerte. Hun vil bare gerne leve sit liv, siger veninden.

Løsladt

Ikke nok med, at hun utroligt tragisk mistede fire børn. I 2003 blev Kathleen Folbigg kendt skyldig i drabene på børnene, der alle døde som spæde. Straffen lød i første omgang på 40 år, men blev siden sat ned til 25 år uden mulighed for prøveløsladelse.

Hun blev kaldt Australiens værste kvindelige seriemorder og var den mest hadede kvinde i landet.

Men ny forskning fra blandt andet et forskerteam på Aalborg Universitet ledet af professor Michael Toft Overgaard viser, at børnene, der døde med flere års mellemrum, med stor sandsynlighed døde af naturlige årsager, og nu spekulerer australierne i, om Kathleen Folbigg i virkeligheden er offer for en eklatant juridisk fejlproces.

- Systemet har svigtet hende hele vejen. I stedet for at prøve at forstå, hvorfor hendes børn døde, smed vi hende i fængsel, låste hende inde, kaldte hende Australiens værste kvindelige morder. Vi isolerede hende. Hvordan ville nogen af jer føle, hvis det skete for jer? Ingen af os kan sætte os i Kathleens sted, siger hendes advokat, Rhanee Rego.

Hele forløbet skal nu granskes af de australske myndigheder.